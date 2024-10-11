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Косметика на Украине может подорожать на 20-50 процентов, пишут СМИ
Косметика на Украине может подорожать на 20-50 процентов, пишут СМИ - 11.10.2024, ПРАЙМ
Косметика на Украине может подорожать на 20-50 процентов, пишут СМИ
Цены на косметику украинских производителей могут вырасти от 20 до 50% из-за адаптации к требованиям ЕС, пишет украинская версия журнала "Форбс". | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T18:34+0300
2024-10-11T18:34+0300
2024-10-11T18:34+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Цены на косметику украинских производителей могут вырасти от 20 до 50% из-за адаптации к требованиям ЕС, пишет украинская версия журнала "Форбс". "Цена на косметику внутренних производителей может вырасти на 20–50%. С августа 2024 года украинские косметические бизнесы должны соблюдать новые правила производства. Причина – гармонизация с законами ЕС", - приводит издание слова основателя компании Archimed Николая Романьока. Он уточнил, что на Украине зарегистрировано 1159 производителей косметических средств, которые в прошлом году уплатили 1,8 миллиарда гривен (более 43,6 миллиона долларов) налогов, добавив, что новые правила для производителей станут экзаменом на выживание. "Придется вложить более 7-10 тысяч долларов для завершения перехода, это дополнительные лабораторные тесты, регистрация и консультации с юристами", - заявила изданию соучредитель косметического бренда Crumb Евгения Лысенко.
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ес, украина, косметика, цены
Экономика, ЕС, УКРАИНА, косметика, цены
Косметика на Украине может подорожать на 20-50 процентов, пишут СМИ
"Форбс": косметика на Украине может подорожать на 20-50% из-за требований ЕС
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Цены на косметику украинских производителей могут вырасти от 20 до 50% из-за адаптации к требованиям ЕС, пишет украинская версия журнала "Форбс".
"Цена на косметику внутренних производителей может вырасти на 20–50%. С августа 2024 года украинские косметические бизнесы должны соблюдать новые правила производства. Причина – гармонизация с законами ЕС", - приводит издание слова основателя компании Archimed Николая Романьока.
Он уточнил, что на Украине зарегистрировано 1159 производителей косметических средств, которые в прошлом году уплатили 1,8 миллиарда гривен (более 43,6 миллиона долларов) налогов, добавив, что новые правила для производителей станут экзаменом на выживание.
"Придется вложить более 7-10 тысяч долларов для завершения перехода, это дополнительные лабораторные тесты, регистрация и консультации с юристами", - заявила изданию соучредитель косметического бренда Crumb Евгения Лысенко.
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