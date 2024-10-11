https://1prime.ru/20241011/kredit-852104815.html
Кабала не для всех: кому нельзя давать деньги в кредит
Кабала не для всех: кому нельзя давать деньги в кредит - 11.10.2024, ПРАЙМ
Кабала не для всех: кому нельзя давать деньги в кредит
Ограничение количество выданных россиянам кредитов вряд ли кардинально изменит ситуацию с неплатежами – вместо этого следует обязать банки выбирать... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T02:02+0300
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2024-10-11T02:02+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Ограничение количество выданных россиянам кредитов вряд ли кардинально изменит ситуацию с неплатежами – вместо этого следует обязать банки выбирать ответственных и платежеспособных заемщиков, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Денис Жильцов.По данным Минтруда, около 13 миллионов россиян одновременно выплачивают три и более кредитов. В Госдуме считают эту статистику пугающей и предлагают ограничить число займов двумя на человека. Это касается как банков, так и микрокредитных организаций.Эксперты уже высказали мнение, что такое ограничение вгонит россиян в финансовую пропасть, поскольку для многих закредитованных "под завязку" граждан перекредитование – единственный способ удержаться на плаву.Вместо введения подобных ограничений следует обязать банки отвественнее подходить к выбору заемщика, считает Жильцов. Потребительский кредит как рыночный инструмент очень полезен для разных сегментов. Например, для молодой семьи, которая хотела бы сделать ремонт квартиры или приобрести товары длительного пользования."Кредит достаточно быстро и качественно выплачивает работающее взрослое поколение, ответственно понимая на какие нужды берет деньги и на какой срок. Но есть отдельные категории граждан, которым потребительские кредиты выдавать необходимо крайне осторожно, например, студенчество или неработающие пенсионеры, злостные неплательщики налогов и штрафов, услуг ЖКХ", - считает он.Ответственность должны нести все стороны процесса, и кредитное учреждение (как контролёр в том числе), и потребитель. Возникает вопрос - если банк выдал кредит неработающему пенсионеру, то на что рассчитывал менеджер, принявший такое решение? Низкий уровень пенсии, высокие первоочередные расходы на продукты питания и услуги ЖКХ не позволят пенсионеру вовремя и в полной мере выплачивать долг, рассуждает экономист.По его словам, кредиты должны быть доступны для потребителей, но выдаваться лишь тем категориям граждан, кто является платежеспособным и ответственным заёмщиком. Определением критериев отбора должны заняться банки, экспертное сообщество и регулятор, заключил он.
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эксклюзив, россия, кредит
Эксклюзив, РОССИЯ, кредит
Кабала не для всех: кому нельзя давать деньги в кредит
Доцент Жильцов: банки следует обязать выбирать платежеспособных заемщиков
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Ограничение количество выданных россиянам кредитов вряд ли кардинально изменит ситуацию с неплатежами – вместо этого следует обязать банки выбирать ответственных и платежеспособных заемщиков, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Денис Жильцов.
По данным Минтруда
, около 13 миллионов россиян одновременно выплачивают три и более кредитов. В Госдуме считают эту статистику пугающей и предлагают ограничить число займов двумя на человека. Это касается как банков, так и микрокредитных организаций.
Эксперты уже высказали мнение, что такое ограничение вгонит россиян в финансовую пропасть, поскольку для многих закредитованных "под завязку" граждан перекредитование – единственный способ удержаться на плаву.
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Вместо введения подобных ограничений следует обязать банки отвественнее подходить к выбору заемщика, считает Жильцов. Потребительский кредит как рыночный инструмент очень полезен для разных сегментов. Например, для молодой семьи, которая хотела бы сделать ремонт квартиры или приобрести товары длительного пользования.
"Кредит достаточно быстро и качественно выплачивает работающее взрослое поколение, ответственно понимая на какие нужды берет деньги и на какой срок. Но есть отдельные категории граждан, которым потребительские кредиты выдавать необходимо крайне осторожно, например, студенчество или неработающие пенсионеры, злостные неплательщики налогов и штрафов, услуг ЖКХ", - считает он.
Ответственность должны нести все стороны процесса, и кредитное учреждение (как контролёр в том числе), и потребитель. Возникает вопрос - если банк выдал кредит неработающему пенсионеру, то на что рассчитывал менеджер, принявший такое решение? Низкий уровень пенсии, высокие первоочередные расходы на продукты питания и услуги ЖКХ не позволят пенсионеру вовремя и в полной мере выплачивать долг, рассуждает экономист.
По его словам, кредиты должны быть доступны для потребителей, но выдаваться лишь тем категориям граждан, кто является платежеспособным и ответственным заёмщиком. Определением критериев отбора должны заняться банки, экспертное сообщество и регулятор, заключил он.
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