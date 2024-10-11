https://1prime.ru/20241011/kurs-852133282.html
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 12 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 12 октября - 11.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 12 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 21,7 копейки, до 13,4752 рубля, курс доллара - на 1,17 рубля, до 96,0686 рубля, курс... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T17:18+0300
2024-10-11T17:18+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 21,7 копейки, до 13,4752 рубля, курс доллара - на 1,17 рубля, до 96,0686 рубля, курс евро - на 1,4 рубля, до 105,1095 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20241008/valyuta-852061662.html
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россия, курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 12 октября
ЦБ: курс юаня на 11 октября - 13,48 руб, доллара - 96,07 руб, евро - 105,11руб
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 21,7 копейки, до 13,4752 рубля, курс доллара - на 1,17 рубля, до 96,0686 рубля, курс евро - на 1,4 рубля, до 105,1095 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Россияне впервые с 2023 года начали продавать валюту