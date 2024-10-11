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В "Сбере" раскрыли, на какой срок банку хватит лимитов по льготной ипотеке
В "Сбере" раскрыли, на какой срок банку хватит лимитов по льготной ипотеке - 11.10.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" раскрыли, на какой срок банку хватит лимитов по льготной ипотеке
Текущих лимитов по льготной ипотеке хватит Сбербанку до конца года, рассказал заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T11:20+0300
2024-10-11T11:20+0300
2024-10-11T11:21+0300
сбербанк
льготная ипотека
лимиты
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Текущих лимитов по льготной ипотеке хватит Сбербанку до конца года, рассказал заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов. "Лимиты все равно сохраняются. Это позволит поддержать, по нашему мнению, выдачи ипотеки до конца четвертого квартал. Те лимиты, которые мы видим, позволят "Сберу" устойчиво работать с ипотекой в этот период", - заявил Попов на конференции банка по жилой недвижимости. Он отметил, что практически вся ипотека, выданная с начала года, была реализована с господдержкой, которая фактически определяет объем выдачи кредитов. Сбербанк с 18 сентября приостановил выдачу семейной ипотеки, объяснив это исчерпанием лимита денежных средств. В Минфине России заявляли, что общего лимита льготной семейной ипотеки хватит до ноября, и пообещали следить за динамикой выдач кредитов по ней до конца года и при необходимости "принять соответствующие решения". При этом "Дом.РФ" провел работу по перераспределению лимитов семейной ипотеки на сумму 140 миллиардов рублей, Сбербанк получил 93,5 миллиарда рублей.
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сбербанк, льготная ипотека, лимиты
Сбербанк, льготная ипотека, Лимиты
В "Сбере" раскрыли, на какой срок банку хватит лимитов по льготной ипотеке
Сбербанк: лимитов по льготной ипотеке хватит банку до конца года
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Текущих лимитов по льготной ипотеке хватит Сбербанку до конца года, рассказал заместитель председателя правления "Сбера" Анатолий Попов.
"Лимиты все равно сохраняются. Это позволит поддержать, по нашему мнению, выдачи ипотеки до конца четвертого квартал. Те лимиты, которые мы видим, позволят "Сберу" устойчиво работать с ипотекой в этот период", - заявил Попов на конференции банка по жилой недвижимости.
Он отметил, что практически вся ипотека, выданная с начала года, была реализована с господдержкой, которая фактически определяет объем выдачи кредитов.
Сбербанк с 18 сентября приостановил выдачу семейной ипотеки, объяснив это исчерпанием лимита денежных средств. В Минфине России заявляли, что общего лимита льготной семейной ипотеки хватит до ноября, и пообещали следить за динамикой выдач кредитов по ней до конца года и при необходимости "принять соответствующие решения". При этом "Дом.РФ" провел работу по перераспределению лимитов семейной ипотеки на сумму 140 миллиардов рублей, Сбербанк получил 93,5 миллиарда рублей.
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