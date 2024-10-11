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В S&P ожидают роста добычи нефти в Ливии после политического кризиса

В S&P ожидают роста добычи нефти в Ливии после политического кризиса - 11.10.2024, ПРАЙМ

В S&P ожидают роста добычи нефти в Ливии после политического кризиса

Уровень добычи нефти в Ливии после завершения политического кризиса в стране может превысить предыдущие показатели, следует из сообщения агентства S&P Global. | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T20:44+0300

2024-10-11T20:44+0300

2024-10-11T20:44+0300

энергетика

ливия

нефть

добыча нефти

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Уровень добычи нефти в Ливии после завершения политического кризиса в стране может превысить предыдущие показатели, следует из сообщения агентства S&P Global. "После разрешения кризиса добыча в Ливии может превысить уровень, зафиксированный до него, как следует из заявлений NOC (Ливийской национальной нефтяной корпорации - ред.), источников и планов погрузки, полученных Commodity Insights", - пишет агентство. Согласно данным обзора Platts OPEC Survey, добыча нефти в Ливии в сентябре упала до 580 тысяч баррелей в сутки, в то время как в июле она составляла 1,15 миллиона баррелей в сутки. Экспорт за прошлый месяц, как показали данные S&P Global Commodities at Sea, составил 465 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, несмотря на то, что Ливия не участвует в квотах по добыче нефти из-за продолжающегося политического кризиса, приостановка добычи сократила общую добычу ОПЕК+ на 500 тысяч баррелей в сутки, как показывают данные Platts. Месяц назад правительство на востоке Ливии, наделенное полномочиями Палатой представителей (парламентом), объявило форс-мажор на всех месторождениях и заявило о приостановке добычи и экспорта нефти. В заявлении правительства говорилось, что решения были приняты в связи с нападениями и попытками вторжения в штаб-квартиру центрального банка Ливии, базирующегося в Триполи. В начале октября форс-мажор был снят со всех месторождений и портов, а добыча и экспорт нефти были восстановлены после того, как Палата представителей и базирующийся в Триполи Высший государственный совет договорились по кандидатуре нового главы центрального банка страны.

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ливия, нефть, добыча нефти