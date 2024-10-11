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Стоимость нефти перешла к снижению после утреннего роста

Стоимость нефти перешла к снижению после утреннего роста - 11.10.2024, ПРАЙМ

Стоимость нефти перешла к снижению после утреннего роста

Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к снижению после роста утром более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов. | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T14:43+0300

2024-10-11T14:43+0300

2024-10-11T14:44+0300

экономика

россия

нефть

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к снижению после роста утром более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.37 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,87%, до 78,71 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - также на 0,87%, до 75,19 доллара. Утром нефть дорожала более чем на 3%. "Нефтяные рынки, вероятно, останутся неустойчивыми в преддверии выходных ввиду неопределенности по поводу того, будет ли Израиль напрямую атаковать нефтяную промышленность Ирана", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ Research. Аналитики также отмечают последствия урагана "Милтон", который привел к снижению спроса на энергию. Почти 3,4 миллиона потребителей в американском штате Флорида остаются без электричества после обрушившегося в ночь на четверг урагана. Также позднее в пятницу рынки ждут публикации американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes Company недельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 4 октября их число сократилось на пять - до 479 агрегатов.

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россия, нефть