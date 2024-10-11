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Цены на нефть снижаются, но готовятся завершить неделю в плюсе

Цены на нефть снижаются, но готовятся завершить неделю в плюсе - 11.10.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть снижаются, но готовятся завершить неделю в плюсе

Цены на нефть снижаются, но готовятся завершить неделю положительной динамикой, свидетельствуют данные торгов. | 11.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются, но готовятся завершить неделю положительной динамикой, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.23 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,62%, до 78,91 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,74%, до 75,3 доллара. За неделю нефть марки Brent выросла в цене на 1,79%, марки WTI - на 1,25%. Усиление геополитической напряженности привело к резкому росту волатильности цен на этой неделе. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. "Мы ждем событий, связанных с ответными мерами Израиля, и никто не уверен в том, что они будут предприняты", - сообщил агентству Блумберг специалист по энергетике в TP ICAP Group Plc. Скотт Шелтон (Scott Shelton). "Большинство из тех, кого я знаю и кто активно торгует, находятся в стороне и ждут ответных мер, а не активно участвуют в торгах", - добавил эксперт. Также трейдеры обратили внимание на опубликованную американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes Company недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 октября их число выросло на 2 и составило 481 установку.

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нефть, биржевые торги, стоимость нефти, brent, wti