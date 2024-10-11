https://1prime.ru/20241011/plan-852118860.html

"Не в состоянии". В США признали провал "плана победы" Зеленского

"Не в состоянии". В США признали провал "плана победы" Зеленского - 11.10.2024, ПРАЙМ

"Не в состоянии". В США признали провал "плана победы" Зеленского

Представленный главой киевского режима "план победы" не поможет в разрешении украинского конфликта, считает бывший стратегический аналитик военной разведки США... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T07:15+0300

2024-10-11T07:15+0300

2024-10-11T07:15+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

план

запад

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Представленный главой киевского режима "план победы" не поможет в разрешении украинского конфликта, считает бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер. Об этом она рассказала в интервью Fox News.Провал плана связан с рядом факторов, среди которых ложное представление Киева о победе в конфликте, а также недостаточная осведомленность о плачевности ситуации на фронте. "Россия постепенно, но уверенно продвигается на поле боя", — подчеркнула эксперт.Кроме того, отметила Коффлер, у Украины нет достаточного количества средств и вооружения для оказания влияния на текущую ситуацию. При этом Европа так же не может поставить Киеву тот объем оружия, который необходим для продвижения.

https://1prime.ru/20241011/oruzhie-852118597.html

украина

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украина, владимир зеленский, план, запад