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"Не в состоянии". В США признали провал "плана победы" Зеленского - 11.10.2024, ПРАЙМ
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"Не в состоянии". В США признали провал "плана победы" Зеленского
"Не в состоянии". В США признали провал "плана победы" Зеленского - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Не в состоянии". В США признали провал "плана победы" Зеленского
Представленный главой киевского режима "план победы" не поможет в разрешении украинского конфликта, считает бывший стратегический аналитик военной разведки США... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T07:15+0300
2024-10-11T07:15+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
план
запад
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Представленный главой киевского режима "план победы" не поможет в разрешении украинского конфликта, считает бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер. Об этом она рассказала в интервью Fox News.Провал плана связан с рядом факторов, среди которых ложное представление Киева о победе в конфликте, а также недостаточная осведомленность о плачевности ситуации на фронте. "Россия постепенно, но уверенно продвигается на поле боя", — подчеркнула эксперт.Кроме того, отметила Коффлер, у Украины нет достаточного количества средств и вооружения для оказания влияния на текущую ситуацию. При этом Европа так же не может поставить Киеву тот объем оружия, который необходим для продвижения.
https://1prime.ru/20241011/oruzhie-852118597.html
украина
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украина, владимир зеленский, план, запад
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, план, ЗАПАД
07:15 11.10.2024
 
"Не в состоянии". В США признали провал "плана победы" Зеленского

Fox News: "план победы" Зеленского оторван от реальности

© Фото : Unsplash/Raphael FerrazУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© Фото : Unsplash/Raphael Ferraz
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Представленный главой киевского режима "план победы" не поможет в разрешении украинского конфликта, считает бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер. Об этом она рассказала в интервью Fox News.
Провал плана связан с рядом факторов, среди которых ложное представление Киева о победе в конфликте, а также недостаточная осведомленность о плачевности ситуации на фронте. "Россия постепенно, но уверенно продвигается на поле боя", — подчеркнула эксперт.
Кроме того, отметила Коффлер, у Украины нет достаточного количества средств и вооружения для оказания влияния на текущую ситуацию. При этом Европа так же не может поставить Киеву тот объем оружия, который необходим для продвижения.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийпланЗАПАД
 
 
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