https://1prime.ru/20241011/pomosch-852122201.html

На Западе признали победу России в информационной войне

На Западе признали победу России в информационной войне - 11.10.2024, ПРАЙМ

На Западе признали победу России в информационной войне

Из-за успехов России в информационной битве Киев получает гораздо меньше западной помощи, сообщило издание Economist, сославшись на экс-главу аппарата... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T10:32+0300

2024-10-11T10:32+0300

2024-10-11T10:32+0300

спецоперация на украине

россия

информационная война

украина

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Из-за успехов России в информационной битве Киев получает гораздо меньше западной помощи, сообщило издание Economist, сославшись на экс-главу аппарата минобороны Германии Нико Ланге. "Битва, в которой Россия однозначно побеждает..., это (битва в) информационной среде", - подчеркнул бывший министр. Он также обратил внимание на то, что тезис о невозможности победы киевского режима влияет на восприятие конфликта западными лидерами.В журнале отметили, что это привело к формированию закономерности - обещанная Западом военная поддержка либо прибывает слишком поздно, либо вовсе не поступает.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

https://1prime.ru/20241011/zelenskiy-852120912.html

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россия, информационная война, украина, запад