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На Западе признали победу России в информационной войне - 11.10.2024, ПРАЙМ
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На Западе признали победу России в информационной войне
На Западе признали победу России в информационной войне - 11.10.2024, ПРАЙМ
На Западе признали победу России в информационной войне
Из-за успехов России в информационной битве Киев получает гораздо меньше западной помощи, сообщило издание Economist, сославшись на экс-главу аппарата... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T10:32+0300
2024-10-11T10:32+0300
спецоперация на украине
россия
информационная война
украина
запад
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Из-за успехов России в информационной битве Киев получает гораздо меньше западной помощи, сообщило издание Economist, сославшись на экс-главу аппарата минобороны Германии Нико Ланге. "Битва, в которой Россия однозначно побеждает..., это (битва в) информационной среде", - подчеркнул бывший министр. Он также обратил внимание на то, что тезис о невозможности победы киевского режима влияет на восприятие конфликта западными лидерами.В журнале отметили, что это привело к формированию закономерности - обещанная Западом военная поддержка либо прибывает слишком поздно, либо вовсе не поступает.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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россия, информационная война, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, информационная война, УКРАИНА, ЗАПАД
10:32 11.10.2024
 
На Западе признали победу России в информационной войне

Economist: РФ побеждает в информационной среде и Киев недополучает помощь от Запада

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Из-за успехов России в информационной битве Киев получает гораздо меньше западной помощи, сообщило издание Economist, сославшись на экс-главу аппарата минобороны Германии Нико Ланге.
"Битва, в которой Россия однозначно побеждает..., это (битва в) информационной среде", - подчеркнул бывший министр. Он также обратил внимание на то, что тезис о невозможности победы киевского режима влияет на восприятие конфликта западными лидерами.
В журнале отметили, что это привело к формированию закономерности - обещанная Западом военная поддержка либо прибывает слишком поздно, либо вовсе не поступает.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯинформационная войнаУКРАИНАЗАПАД
 
 
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