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Эксперт рассказал, как решить проблему слабого рубля
Эксперт рассказал, как решить проблему слабого рубля - 11.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как решить проблему слабого рубля
Решение проблемы слабого рубля, активно дешевевшего в последние недели, возможно с повышением нормы обязательной продажи валюты экспортерами, такое мнение... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T18:17+0300
2024-10-11T18:17+0300
2024-10-11T18:17+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Решение проблемы слабого рубля, активно дешевевшего в последние недели, возможно с повышением нормы обязательной продажи валюты экспортерами, такое мнение высказал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа капитал" Владимир Брагин. В текущих условиях у экспортеров скапливается большой объем валюты на зарубежных счетах, это в свою очередь означает, что меньше валюты попадает в российский контур, отмечает Брагин. "Это искажает валютный рынок, сокращая число его участников, причем преимущественно за счет экспортеров. А так как курс определяется внутренним контуром, то рубль будет слабеть, несмотря ни на какой профицит внешней торговли", - резюмирует он. Снижение обязательной продажи валютной выручки могло очень серьезно изменить соотношение спроса и предложения на рынке, полагает Брагин. "Более того, это могло быть одной из главных причин влияния на курс рубля в последнее время. Если вспомнить, как двигался российский валютный рынок, то с осени 2023 года именно введение и последующие продления и коррекции нормативов продажи валютной выручки во многом и определяли динамику курса рубля", - говорит он. Впрочем, фундаментальной потребности в слабом рубле у российской экономики сейчас нет, считает Брагин. Ни бюджету, ни экономике в целом, ни задаче по борьбе с инфляцией, ни даже возможности наращивать военный потенциал, слабый рубль никак не помогает, считает он. "Решение проблемы слабого рубля возможно с повышением нормы обязательной продажи валюты, которое будет на повестке после того, как прояснится вопрос работоспособности российского контура (в частности, после 12 октября, когда истекает лицензия минфина США на завершение операций с Мосбиржей)", - полагает эксперт. В любом случае, существующие искажения рано или поздно ослабнут. Накопление остатков на внешних счетах не может продолжаться бесконечно. В итоге, курс рубля может довольно быстро развернуться вверх, считает Брагин. Курс юаня на Мосбирже с 26 августа в ходе почти непрерывного роста поднялся к 9 октября почти на 18% до 13,74 рубля – максимума за год. Однако затем сполз в район 13,5 рубля. Правительство РФ 13 июля смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 60% до 40%.
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россия, рубль, курсы валют, продажа валюты
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, рубль, курсы валют, продажа валюты
Эксперт рассказал, как решить проблему слабого рубля
Брагин: проблему слабого рубля решит повышение нормы обязательной продажи валюты
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Решение проблемы слабого рубля, активно дешевевшего в последние недели, возможно с повышением нормы обязательной продажи валюты экспортерами, такое мнение высказал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа капитал" Владимир Брагин.
В текущих условиях у экспортеров скапливается большой объем валюты на зарубежных счетах, это в свою очередь означает, что меньше валюты попадает в российский контур, отмечает Брагин. "Это искажает валютный рынок, сокращая число его участников, причем преимущественно за счет экспортеров. А так как курс определяется внутренним контуром, то рубль будет слабеть, несмотря ни на какой профицит внешней торговли", - резюмирует он.
Снижение обязательной продажи валютной выручки могло очень серьезно изменить соотношение спроса и предложения на рынке, полагает Брагин. "Более того, это могло быть одной из главных причин влияния на курс рубля в последнее время. Если вспомнить, как двигался российский валютный рынок, то с осени 2023 года именно введение и последующие продления и коррекции нормативов продажи валютной выручки во многом и определяли динамику курса рубля", - говорит он.
Впрочем, фундаментальной потребности в слабом рубле у российской экономики сейчас нет, считает Брагин. Ни бюджету, ни экономике в целом, ни задаче по борьбе с инфляцией, ни даже возможности наращивать военный потенциал, слабый рубль никак не помогает, считает он.
"Решение проблемы слабого рубля возможно с повышением нормы обязательной продажи валюты, которое будет на повестке после того, как прояснится вопрос работоспособности российского контура (в частности, после 12 октября, когда истекает лицензия минфина США на завершение операций с Мосбиржей)", - полагает эксперт.
В любом случае, существующие искажения рано или поздно ослабнут. Накопление остатков на внешних счетах не может продолжаться бесконечно. В итоге, курс рубля может довольно быстро развернуться вверх, считает Брагин.
Курс юаня на Мосбирже с 26 августа в ходе почти непрерывного роста поднялся к 9 октября почти на 18% до 13,74 рубля – максимума за год. Однако затем сполз в район 13,5 рубля. Правительство РФ 13 июля смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 60% до 40%.
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 12 октября