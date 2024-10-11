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"Росатом" намерен повысить обогащение топливного урана для АЭС

"Росатом" намерен повысить обогащение топливного урана для АЭС - 11.10.2024, ПРАЙМ

"Росатом" намерен повысить обогащение топливного урана для АЭС

Специалисты российской атомной отрасли рассматривают возможность поднять уровень обогащения урана для топлива своих АЭС, чтобы повысить эффективность... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T18:00+0300

2024-10-11T18:00+0300

2024-10-11T18:01+0300

энергетика

россия

росатом

обогащение урана

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аэс

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Специалисты российской атомной отрасли рассматривают возможность поднять уровень обогащения урана для топлива своих АЭС, чтобы повысить эффективность эксплуатации атомных энергоблоков, сообщила пресс-служба топливного дивизиона госкорпорации "Росатом". Развитие технологий ядерного топливного цикла, включая разработки для всех основных типов энергетических реакторов, обсуждались на прошедшей в Сочи отраслевой научно-технической конференции "Ядерное топливо нового поколения для АЭС. Результаты разработки, опыт эксплуатации и направления развития". Сейчас ядерное топливо реакторных установок ВВЭР, составляющих наибольшую долю реакторов АЭС в России, содержит уран-235 на уровне 5%. Выступивший на конференции старший вице-президент по научно-технической деятельности АО "ТВЭЛ" (управляющая компания топливного дивизиона "Росатома") Александр Угрюмов отметил важность внедрения топлива с обогащением выше стандартного уровня 5% на базе уран-эрбиевой композиции. "Повышение обогащения урана до 6%, а в перспективе - до 7-8% - это общемировой тренд и задача, над которой работают ключевые игроки рынка. Это позволит нам увеличить длительность топливной кампании с 18 до 24 месяцев, но при этом сохранить количество свежих топливных сборок при перегрузке топлива (что важно для экономического эффекта), а главное - формировать топливные загрузки с низкой утечкой нейтронов на корпус и внутрикорпусные устройства реактора для обеспечения продления их эксплуатационного ресурса сверх проектных 60 лет", - сказал Угрюмов, слова которого приведены в сообщении. Кроме того, топливо повышенного обогащения может быть применено и в случае повышения тепловой мощности уже действующих реакторов ВВЭР-1000 до 107%, что обеспечит возможность увеличения экономического эффекта, добавил Угрюмов. По его словам, специалисты ТВЭЛ уже подготовили отраслевое решение по проведению опытно-промышленной эксплуатации топлива с обогащением более 5%. "И мы надеемся, после того, как оно будет рассмотрено в "Росатоме", приступить к выполнению подготовительных работ к опытно-промышленной эксплуатации такого топлива", - добавил Угрюмов.

https://1prime.ru/20240929/rosatom-851851414.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росатом, обогащение урана, производство урана, аэс