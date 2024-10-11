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Курс рубля к юаню на Мосбирже находится в небольшом плюсе перед выходными
Курс рубля к юаню на Мосбирже находится в небольшом плюсе перед выходными - 11.10.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже находится в небольшом плюсе перед выходными
Рубль на Московской бирже в пятницу торгуется в небольшом плюсе против юаня, который остается ниже 13,5 рубля, следует из данных торгов. | 11.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в пятницу торгуется в небольшом плюсе против юаня, который остается ниже 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.01 мск снижается на 6 копеек, до 13,45 рубля. Снижение составляет 0,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,43-13,56 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 82,2 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 95,03 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,065 против 7,067 на форексе. РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В ПЛЮСЕ Курс рубля к юаню в пятницу на Московской бирже остается в небольшом плюсе. После ощутимого падения китайской валюты накануне она торгуется ниже отметки 13,5 рубля. "Спрос на валюту со стороны нерезидентов, вероятно, снизился как на фоне приближения к 12 октября (окончание лицензии минфина США на завершение операций с Мосбиржей), так и в связи с ужесточившимися требованиями по продаже активов нерезидентами", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". При этом юаневые ставки денежного рынка мало меняются и составляют 14,22% годовых по индикатору RUSFARCNY против 14,05% накануне. ПРОГНОЗЫ В пятницу до завершения торгов курс может остаться вблизи отметки 13,45 рубля за юань, но на предстоящей неделе волатильность может быть высокой, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В ближайшие сессии курс юаня может проверить на прочность поддержку 13,35 рубля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Вероятно, на следующей неделе курс будет находиться в диапазоне 13,3–13,6 рубля", - добавляет он. На внебиржевом рынке на следующей неделе курс будет находиться в диапазоне 94-97 рубля за доллар, а на Мосбирже - 13,2-13,7 рубля за юань, считает портфельный управляющий УК "Первая" Михаил Цагарели.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в пятницу торгуется в небольшом плюсе против юаня, который остается ниже 13,5 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 18.01 мск снижается на 6 копеек, до 13,45 рубля. Снижение составляет 0,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,43-13,56 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 82,2 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 95,03 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,065 против 7,067 на форексе.
Курс рубля к юаню в пятницу на Московской бирже остается в небольшом плюсе. После ощутимого падения китайской валюты накануне она торгуется ниже отметки 13,5 рубля.
"Спрос на валюту со стороны нерезидентов, вероятно, снизился как на фоне приближения к 12 октября (окончание лицензии минфина США на завершение операций с Мосбиржей), так и в связи с ужесточившимися требованиями по продаже активов нерезидентами", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
При этом юаневые ставки денежного рынка мало меняются и составляют 14,22% годовых по индикатору RUSFARCNY против 14,05% накануне.
В пятницу до завершения торгов курс может остаться вблизи отметки 13,45 рубля за юань, но на предстоящей неделе волатильность может быть высокой, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В ближайшие сессии курс юаня может проверить на прочность поддержку 13,35 рубля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Вероятно, на следующей неделе курс будет находиться в диапазоне 13,3–13,6 рубля", - добавляет он.
На внебиржевом рынке на следующей неделе курс будет находиться в диапазоне 94-97 рубля за доллар, а на Мосбирже - 13,2-13,7 рубля за юань, считает портфельный управляющий УК "Первая" Михаил Цагарели.
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