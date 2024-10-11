Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля к юаню на Мосбирже находится в небольшом плюсе перед выходными - 11.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20241011/rubl-852135224.html
Курс рубля к юаню на Мосбирже находится в небольшом плюсе перед выходными
Курс рубля к юаню на Мосбирже находится в небольшом плюсе перед выходными - 11.10.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже находится в небольшом плюсе перед выходными
Рубль на Московской бирже в пятницу торгуется в небольшом плюсе против юаня, который остается ниже 13,5 рубля, следует из данных торгов. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T18:15+0300
2024-10-11T18:15+0300
китайский юань
россия
биржевые торги
мосбиржа
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/62/833176237_0:275:3079:2006_1920x0_80_0_0_acaa0e1cebc1ac7e8d9abadd040a4f47.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в пятницу торгуется в небольшом плюсе против юаня, который остается ниже 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.01 мск снижается на 6 копеек, до 13,45 рубля. Снижение составляет 0,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,43-13,56 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 82,2 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 95,03 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,065 против 7,067 на форексе. РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В ПЛЮСЕ Курс рубля к юаню в пятницу на Московской бирже остается в небольшом плюсе. После ощутимого падения китайской валюты накануне она торгуется ниже отметки 13,5 рубля. "Спрос на валюту со стороны нерезидентов, вероятно, снизился как на фоне приближения к 12 октября (окончание лицензии минфина США на завершение операций с Мосбиржей), так и в связи с ужесточившимися требованиями по продаже активов нерезидентами", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". При этом юаневые ставки денежного рынка мало меняются и составляют 14,22% годовых по индикатору RUSFARCNY против 14,05% накануне. ПРОГНОЗЫ В пятницу до завершения торгов курс может остаться вблизи отметки 13,45 рубля за юань, но на предстоящей неделе волатильность может быть высокой, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В ближайшие сессии курс юаня может проверить на прочность поддержку 13,35 рубля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Вероятно, на следующей неделе курс будет находиться в диапазоне 13,3–13,6 рубля", - добавляет он. На внебиржевом рынке на следующей неделе курс будет находиться в диапазоне 94-97 рубля за доллар, а на Мосбирже - 13,2-13,7 рубля за юань, считает портфельный управляющий УК "Первая" Михаил Цагарели.
https://1prime.ru/20241010/perekhod-852094585.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83317/62/833176237_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_a7cd6ccbcbc6f53189dc251cb9c059ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
18:15 11.10.2024
 
Курс рубля к юаню на Мосбирже находится в небольшом плюсе перед выходными

Рубль к юаню торгуется на Мосбирже в небольшом плюсе в пятницу

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в пятницу торгуется в небольшом плюсе против юаня, который остается ниже 13,5 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 18.01 мск снижается на 6 копеек, до 13,45 рубля. Снижение составляет 0,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,43-13,56 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 82,2 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 95,03 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,065 против 7,067 на форексе.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В ПЛЮСЕ

Курс рубля к юаню в пятницу на Московской бирже остается в небольшом плюсе. После ощутимого падения китайской валюты накануне она торгуется ниже отметки 13,5 рубля.
"Спрос на валюту со стороны нерезидентов, вероятно, снизился как на фоне приближения к 12 октября (окончание лицензии минфина США на завершение операций с Мосбиржей), так и в связи с ужесточившимися требованиями по продаже активов нерезидентами", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
При этом юаневые ставки денежного рынка мало меняются и составляют 14,22% годовых по индикатору RUSFARCNY против 14,05% накануне.

ПРОГНОЗЫ

В пятницу до завершения торгов курс может остаться вблизи отметки 13,45 рубля за юань, но на предстоящей неделе волатильность может быть высокой, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В ближайшие сессии курс юаня может проверить на прочность поддержку 13,35 рубля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Вероятно, на следующей неделе курс будет находиться в диапазоне 13,3–13,6 рубля", - добавляет он.
На внебиржевом рынке на следующей неделе курс будет находиться в диапазоне 94-97 рубля за доллар, а на Мосбирже - 13,2-13,7 рубля за юань, считает портфельный управляющий УК "Первая" Михаил Цагарели.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
Эксперты рассказали, что выиграет БРИКС от введения цифровых валют
Вчера, 05:11
 
Китайский юаньРОССИЯбиржевые торгиМосбиржаюань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала