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Курс рубля к юаню на Мосбирже вырос по итогам пятницы

Курс рубля к юаню на Мосбирже вырос по итогам пятницы - 11.10.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже вырос по итогам пятницы

Рубль в пятницу вырос к юаню, но немного снизился за неделю, следует из данных Московской биржи. | 11.10.2024, ПРАЙМ

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2024-10-11T19:53+0300

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Рубль в пятницу вырос к юаню, но немного снизился за неделю, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 13,47 рубля. За неделю китайская валюта выросла на 2 копейки. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.39 мск дешевеет на 0,64%, до 78,89 доллара за баррель. РУБЛЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛСЯ ПО ИТОГАМ НЕДЕЛИ Юань в пятницу снизился на 0,31%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в пределах 13,43-13,56 рубля, на неделе диапазон составил 13,4-13,74 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 83 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Валюты могут немного отступить как по техническим причинам (коррекция после долгого роста), так и на фоне повышенных продаж валюты в рамках бюджетного правила. К тому же в курс может транслироваться восстановление нефтяных цен, которое наблюдалось в течение сентября, и сохраняется эффект от жесткой ДКП. Тем не менее кардинальных позитивных перемен для рубля не ждем. Экспорт сокращается, а импортеры наращивают спрос на валюту", - рассказал Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Еще один фактор давления на рубль – расширение бюджетного дефицита, добавляет эксперт. В настоящее время можно отметить наличие сбалансированного влияния различных факторов на курс рубля, отметил Руслан Дында из УК "Альфа Капитал". ПРОГНОЗЫ "Прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже на будущую неделю - 13,2-13,6 рубля, по курсу доллара - 94-97 рублей", - рассказал Буйволов. По ожиданиям Мильчаковой, ориентиром для курса рубля к юаню на четверг будет диапазон 13,3-13,8 рубля, доллар США может торговаться в интервале 95-97 рублей, евро - в коридоре 104-106 рублей. На следующей неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 94-97 рублей за доллар США и 13,2-13,7 рубля за юань, считает Михаил Цагарели из УК "Первая". "В ближайшем будущем ожидается, что российская валюта будет находиться в следующих ценовых диапазонах: 13-15 рублей за юань, 94-98 рублей за доллар США и 103-106 рублей за евро", - рассказал Дында из УК "Альфа Капитал".

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россия, мосбиржа, биржевые торги, юань