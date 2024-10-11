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Роскачество выдало первый сертификат экологичной бытовой химии

Роскачество выдало первый сертификат экологичной бытовой химии - 11.10.2024, ПРАЙМ

Роскачество выдало первый сертификат экологичной бытовой химии

Роскачество впервые выдало сертификат ГОСТ, подтверждающий соответствие требованиям ведомства по экологичности, бренду бытовой химии - Synergetic, сообщила РИА... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T10:55+0300

2024-10-11T10:55+0300

2024-10-11T10:55+0300

экономика

россия

роскачество

бытовая химия

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Роскачество впервые выдало сертификат ГОСТ, подтверждающий соответствие требованиям ведомства по экологичности, бренду бытовой химии - Synergetic, сообщила РИА Новости эта организация на выставке InterCHARM. "Компания Synergetic ... первой в России прошла сертификацию Роскачества, которая подтверждает экологичность выпускаемой бытовой химии", - рассказали в организации. Там пояснили, что продукция компании биоразлагаема, а упаковка подлежит вторичной переработке. Как отметила начальник отдела стандартизации Роскачества Олеся Махова, ГОСТ Р 71175-2023 "Средства для стирки и товары бытовой химии. Общие критерии подтверждения обоснованности экологических заявлений" дополнил зеленую линейку разработанных национальных стандартов. "Согласно требованиям организации, для получения зеленого сертификата продукция компании должна быть безопасна для человека и окружающей среды. Ингредиенты в составе товаров также не должны оказывать негативное влияние на здоровье потребителей и экологию", - сказала она. ГОСТ Р 71175-2023 вступил в силу 1 июня 2024 года. В настоящий момент получение сертификата соответствия происходит на добровольной основе. Он распространяется на средства для стирки и товары бытовой химии и устанавливает общие критерии подтверждения обоснованности экологических заявлений, указываемых в информации для потребителя и/или в маркировке, нанесенной на продукцию. А с 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, разрешающий использовать обозначения "эко", "био" и им подобные для маркировки только органических продуктов, за некоторыми исключениями. Это позволит снизить на рынке долю продукции, вводящей потребителей в заблуждение. Как отмечал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов, маркировки на продуктах "органик", "био" и "эко" повышают продажи продукции более чем на 40%. Сертификат Роскачества, подтверждающий соответствие критериям ГОСТ для органического производства, уже есть, например, у фермы косметической компании Natura Siberica в Хакасии. То есть сырье, полученное там, способы его выращивания, производства, переработки, маркировки и реализации официально являются экологически чистыми, рассказывали ранее РИА Новости в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскачество, бытовая химия