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Россиян предупредили о последствиях несвоевременной замены резины

Россиян предупредили о последствиях несвоевременной замены резины - 11.10.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о последствиях несвоевременной замены резины

Россияне могут столкнуться с рядом рисков, если не меняют летнюю резину на своих автомобилях при наступлении холодов, рассказал директор международной... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T10:05+0300

2024-10-11T10:05+0300

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россия

авто

шины

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Россияне могут столкнуться с рядом рисков, если не меняют летнюю резину на своих автомобилях при наступлении холодов, рассказал директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с "Российской газетой"."Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится "деревянной", при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление", — отметил собеседник издания.Кроме того, такая резина увеличивает тормозной путь и повышает риск заноса в экстренных ситуациях. Родионов советует менять шины в зависимости от температуры на улице и не ждать первого снега или стабильного минуса.Владелец магазина "Покрышка.ру" Алексей Шастов ранее также сообщил, что необходимо покупать новые шины заранее, чтобы выбрать оптимальные варианты по цене и качеству

https://1prime.ru/20241009/shiny-852086860.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, шины