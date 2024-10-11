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Россиян предупредили о последствиях несвоевременной замены резины - 11.10.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о последствиях несвоевременной замены резины
Россиян предупредили о последствиях несвоевременной замены резины - 11.10.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о последствиях несвоевременной замены резины
Россияне могут столкнуться с рядом рисков, если не меняют летнюю резину на своих автомобилях при наступлении холодов, рассказал директор международной... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T10:05+0300
2024-10-11T10:06+0300
россия
авто
шины
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Россияне могут столкнуться с рядом рисков, если не меняют летнюю резину на своих автомобилях при наступлении холодов, рассказал директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с "Российской газетой"."Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится "деревянной", при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление", — отметил собеседник издания.Кроме того, такая резина увеличивает тормозной путь и повышает риск заноса в экстренных ситуациях. Родионов советует менять шины в зависимости от температуры на улице и не ждать первого снега или стабильного минуса.Владелец магазина "Покрышка.ру" Алексей Шастов ранее также сообщил, что необходимо покупать новые шины заранее, чтобы выбрать оптимальные варианты по цене и качеству
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россия, авто, шины
РОССИЯ, Авто, шины
10:05 11.10.2024 (обновлено: 10:06 11.10.2024)
 
Россиян предупредили о последствиях несвоевременной замены резины

Автоэксперт Родионов рассказал о последствиях несвоевременной замены резины

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкХранение шин
Хранение шин - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Россияне могут столкнуться с рядом рисков, если не меняют летнюю резину на своих автомобилях при наступлении холодов, рассказал директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с "Российской газетой".
"Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится "деревянной", при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление", — отметил собеседник издания.
Кроме того, такая резина увеличивает тормозной путь и повышает риск заноса в экстренных ситуациях. Родионов советует менять шины в зависимости от температуры на улице и не ждать первого снега или стабильного минуса.
Владелец магазина "Покрышка.ру" Алексей Шастов ранее также сообщил, что необходимо покупать новые шины заранее, чтобы выбрать оптимальные варианты по цене и качеству
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