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Эксперт предупредил о новой схеме мошенников, действующих от лица ЦБ - 11.10.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Эксперт предупредил о новой схеме мошенников, действующих от лица ЦБ
Эксперт предупредил о новой схеме мошенников, действующих от лица ЦБ - 11.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт предупредил о новой схеме мошенников, действующих от лица ЦБ
Мошенники под видом представителей службы безопасности Банка России стали настойчиво просить жертву скачать фейковое приложение якобы для предотвращения кражи... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T14:21+0300
2024-10-11T14:21+0300
мошенничество
мобильное приложение
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Мошенники под видом представителей службы безопасности Банка России стали настойчиво просить жертву скачать фейковое приложение якобы для предотвращения кражи денег во время звонка, рассказал РИА Новости руководитель службы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин. "Сотрудник службы безопасности ЦБ настойчиво предлагает человеку установить на смартфон специальное приложение якобы для предотвращения кражи денег. В описанном случае приложение называлось "Безопасность": иконка с лаконичным дизайном, похожим по стилю на приложения государственных органов", - рассказал он. Эксперт объяснил, что предыстория мошеннической схемы не новая. Так, на мобильный телефон поступает звонок от аферистов, которые представляются сотрудниками силовых структур. Злоумышленник ведет уверенный, быстрый разговор о том, что в отношении жертвы прямо сейчас производятся противоправные действия – получение кредита, нет времени и нужно срочно принять меры. Далее он переводит разговор на другого члена преступной группы, который представляется сотрудником службы безопасности ЦБ РФ. И он ведет дальнейшую беседу с жертвой. Алабин отметил, что поддельное приложение размещено в официальном магазине приложений Google Play, что тоже может ввести пользователя в заблуждение. Фактически это программа-шпион, которая перехватывает всю информацию с телефона жертвы, в том числе звонки, смс-сообщения, копируя все файлы. После этого смартфон пользователя попадает под полный контроль злоумышленников – они получают доступ к звонкам, введенным паролям и полученным кодам. Далее аферисты получают доступ к личному кабинету в "Госуслугах", приложениям банков и другим конфиденциальным ресурсам. КАК БОРОТЬСЯ Вредоносную программу удалить со смартфона не получается – она блокирует настройки устройства и не позволяет этого сделать. Единственный способ, по словам эксперта, - форматирование и сброс телефона до заводских настроек. "В подобных ситуациях важно помнить, что если неизвестный собеседник призывает вас немедленно совершить какие-то действия, не дает времени подумать и задать вопросы, то наилучший вариант – положить трубку и перезвонить в ту организацию, из которой якобы звонили. Моральное давление и попытки заставить срочно пройти по ссылке, установить приложение, сообщить код из смс – одни из явных признаков мошенничества", - прокомментировал Алабин. По его словам, мошеннические приложения можно отличить, например, по названию разработчика – оно чаще всего не соответствует названию заявленной компании или организации. Еще один признак – большое количество положительных отзывов за короткое время: владельцы официальных магазинов регулярно находят и удаляют фейки, поэтому злоумышленники стремятся распространить мошенническое приложение как можно скорее и активно накручивают отзывы.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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мобильное приложение
Мошенничество, мобильное приложение
14:21 11.10.2024
 
Эксперт предупредил о новой схеме мошенников, действующих от лица ЦБ

Алабин: аферисты от имени службы безопасности ЦБ РФ просят скачивать фейковое приложение

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Мошенники под видом представителей службы безопасности Банка России стали настойчиво просить жертву скачать фейковое приложение якобы для предотвращения кражи денег во время звонка, рассказал РИА Новости руководитель службы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин.
"Сотрудник службы безопасности ЦБ настойчиво предлагает человеку установить на смартфон специальное приложение якобы для предотвращения кражи денег. В описанном случае приложение называлось "Безопасность": иконка с лаконичным дизайном, похожим по стилю на приложения государственных органов", - рассказал он.
Эксперт объяснил, что предыстория мошеннической схемы не новая. Так, на мобильный телефон поступает звонок от аферистов, которые представляются сотрудниками силовых структур. Злоумышленник ведет уверенный, быстрый разговор о том, что в отношении жертвы прямо сейчас производятся противоправные действия – получение кредита, нет времени и нужно срочно принять меры. Далее он переводит разговор на другого члена преступной группы, который представляется сотрудником службы безопасности ЦБ РФ. И он ведет дальнейшую беседу с жертвой.
Алабин отметил, что поддельное приложение размещено в официальном магазине приложений Google Play, что тоже может ввести пользователя в заблуждение. Фактически это программа-шпион, которая перехватывает всю информацию с телефона жертвы, в том числе звонки, смс-сообщения, копируя все файлы. После этого смартфон пользователя попадает под полный контроль злоумышленников – они получают доступ к звонкам, введенным паролям и полученным кодам. Далее аферисты получают доступ к личному кабинету в "Госуслугах", приложениям банков и другим конфиденциальным ресурсам.
%Смартфон - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
"Премиальное обслуживание": мошенники придумали новую схему обмана
08:30
КАК БОРОТЬСЯ
Вредоносную программу удалить со смартфона не получается – она блокирует настройки устройства и не позволяет этого сделать. Единственный способ, по словам эксперта, - форматирование и сброс телефона до заводских настроек.
"В подобных ситуациях важно помнить, что если неизвестный собеседник призывает вас немедленно совершить какие-то действия, не дает времени подумать и задать вопросы, то наилучший вариант – положить трубку и перезвонить в ту организацию, из которой якобы звонили. Моральное давление и попытки заставить срочно пройти по ссылке, установить приложение, сообщить код из смс – одни из явных признаков мошенничества", - прокомментировал Алабин.
По его словам, мошеннические приложения можно отличить, например, по названию разработчика – оно чаще всего не соответствует названию заявленной компании или организации. Еще один признак – большое количество положительных отзывов за короткое время: владельцы официальных магазинов регулярно находят и удаляют фейки, поэтому злоумышленники стремятся распространить мошенническое приложение как можно скорее и активно накручивают отзывы.
 
Мошенничествомобильное приложение
 
 
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