https://1prime.ru/20241011/subsidii-852124128.html
Размер субсидий на авиабилеты до 2027 года составит 90 миллиардов рублей
Размер субсидий на авиабилеты до 2027 года составит 90 миллиардов рублей - 11.10.2024, ПРАЙМ
Размер субсидий на авиабилеты до 2027 года составит 90 миллиардов рублей
Объем финансирования в проекте бюджета на 2025-2027 года для субсидирования авиаперевозок в России ожидается на уровне 90 миллиардов рублей, на развитие... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T11:48+0300
2024-10-11T11:48+0300
2024-10-11T11:51+0300
роман старовойт
субсидии
авиаперевозки
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования в проекте бюджета на 2025-2027 года для субсидирования авиаперевозок в России ожидается на уровне 90 миллиардов рублей, на развитие инфраструктуры предусматривается 204 миллиарда рублей, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "На авиацию проектом бюджета предусмотрено 294 млрд (рублей), из них на субсидирование перевозок 90 миллиардов рублей, на развитие инфраструктуры 204 миллиарда", - сказал он в рамках заседания комитета по транспорту в Госдуме. Старовойт добавил, что в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" планируется финансирование строительства и реконструкции 53 аэропортовых комплексов.
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роман старовойт, субсидии, авиаперевозки
Роман Старовойт, субсидии, авиаперевозки
Размер субсидий на авиабилеты до 2027 года составит 90 миллиардов рублей
Старовойт: размер субсидий на авиаперевозки в 2025-2027 годах составит 90 млрд рублей
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования в проекте бюджета на 2025-2027 года для субсидирования авиаперевозок в России ожидается на уровне 90 миллиардов рублей, на развитие инфраструктуры предусматривается 204 миллиарда рублей, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"На авиацию проектом бюджета предусмотрено 294 млрд (рублей), из них на субсидирование перевозок 90 миллиардов рублей, на развитие инфраструктуры 204 миллиарда", - сказал он в рамках заседания комитета по транспорту в Госдуме.
Старовойт добавил, что в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" планируется финансирование строительства и реконструкции 53 аэропортовых комплексов.
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