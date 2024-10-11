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Размер субсидий на авиабилеты до 2027 года составит 90 миллиардов рублей

Размер субсидий на авиабилеты до 2027 года составит 90 миллиардов рублей - 11.10.2024, ПРАЙМ

Размер субсидий на авиабилеты до 2027 года составит 90 миллиардов рублей

Объем финансирования в проекте бюджета на 2025-2027 года для субсидирования авиаперевозок в России ожидается на уровне 90 миллиардов рублей, на развитие... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T11:48+0300

2024-10-11T11:48+0300

2024-10-11T11:51+0300

роман старовойт

субсидии

авиаперевозки

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Объем финансирования в проекте бюджета на 2025-2027 года для субсидирования авиаперевозок в России ожидается на уровне 90 миллиардов рублей, на развитие инфраструктуры предусматривается 204 миллиарда рублей, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "На авиацию проектом бюджета предусмотрено 294 млрд (рублей), из них на субсидирование перевозок 90 миллиардов рублей, на развитие инфраструктуры 204 миллиарда", - сказал он в рамках заседания комитета по транспорту в Госдуме. Старовойт добавил, что в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" планируется финансирование строительства и реконструкции 53 аэропортовых комплексов.

https://1prime.ru/20241011/zhile-852123304.html

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роман старовойт, субсидии, авиаперевозки