https://1prime.ru/20241011/tamozhnya-852119213.html

"Будто границы нет". Военный ВСУ рассказал о прохождении границы с Польшей

"Будто границы нет". Военный ВСУ рассказал о прохождении границы с Польшей - 11.10.2024, ПРАЙМ

"Будто границы нет". Военный ВСУ рассказал о прохождении границы с Польшей

Украинские военные, проходившие подготовку в Польше, пересекали границу с Польшей без проставления отметок в паспорте, рассказал бывшие военный ВСУ, бежавший из | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T07:53+0300

2024-10-11T07:53+0300

2024-10-11T07:53+0300

спецоперация на украине

всу

украина

польша

украинско-польская граница

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Украинские военные, проходившие подготовку в Польше, пересекали границу с Польшей без проставления отметок в паспорте, рассказал бывшие военный ВСУ, бежавший из одного из тренировочных лагерей в Польше.Он отметил, что для прохождения границы солдатам было не обязательно иметь загранпаспорт, на таможенных пунктах как Украины, так и Польши было достаточно показать обычный документ. "Ну, как будто границы нет", - подчеркнул экс-военный.Бывший солдат также добавил, что польскую сторону такая процедура нисколько не смущала и не вызывала вопросов. Все военные украинской армии, однако, были вынуждены проходить границу в гражданской одежде.

https://1prime.ru/20241011/plan-852118860.html

украина

польша

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всу, украина, польша, украинско-польская граница