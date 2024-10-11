https://1prime.ru/20241011/tamozhnya-852119213.html
"Будто границы нет". Военный ВСУ рассказал о прохождении границы с Польшей
"Будто границы нет". Военный ВСУ рассказал о прохождении границы с Польшей - 11.10.2024, ПРАЙМ
"Будто границы нет". Военный ВСУ рассказал о прохождении границы с Польшей
Украинские военные, проходившие подготовку в Польше, пересекали границу с Польшей без проставления отметок в паспорте, рассказал бывшие военный ВСУ, бежавший из | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T07:53+0300
2024-10-11T07:53+0300
2024-10-11T07:53+0300
спецоперация на украине
всу
украина
польша
украинско-польская граница
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Украинские военные, проходившие подготовку в Польше, пересекали границу с Польшей без проставления отметок в паспорте, рассказал бывшие военный ВСУ, бежавший из одного из тренировочных лагерей в Польше.Он отметил, что для прохождения границы солдатам было не обязательно иметь загранпаспорт, на таможенных пунктах как Украины, так и Польши было достаточно показать обычный документ. "Ну, как будто границы нет", - подчеркнул экс-военный.Бывший солдат также добавил, что польскую сторону такая процедура нисколько не смущала и не вызывала вопросов. Все военные украинской армии, однако, были вынуждены проходить границу в гражданской одежде.
https://1prime.ru/20241011/plan-852118860.html
украина
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, украина, польша, украинско-польская граница
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, ПОЛЬША, украинско-польская граница
"Будто границы нет". Военный ВСУ рассказал о прохождении границы с Польшей
Украинский экс-военный : ВСУ проходили польскую таможню без каких-либо штампов
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Украинские военные, проходившие подготовку в Польше, пересекали границу с Польшей без проставления отметок в паспорте, рассказал бывшие военный ВСУ, бежавший из одного из тренировочных лагерей в Польше.
Он отметил, что для прохождения границы солдатам было не обязательно иметь загранпаспорт, на таможенных пунктах как Украины, так и Польши было достаточно показать обычный документ. "Ну, как будто границы нет", - подчеркнул экс-военный.
Бывший солдат также добавил, что польскую сторону такая процедура нисколько не смущала и не вызывала вопросов. Все военные украинской армии, однако, были вынуждены проходить границу в гражданской одежде.
"Не в состоянии". В США признали провал "плана победы" Зеленского