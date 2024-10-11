Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина получит от Канады кредит в размере 290,5 миллиона долларов - 11.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241011/ukraina-852136661.html
Украина получит от Канады кредит в размере 290,5 миллиона долларов
Украина получит от Канады кредит в размере 290,5 миллиона долларов - 11.10.2024, ПРАЙМ
Украина получит от Канады кредит в размере 290,5 миллиона долларов
Правительство Канады предоставит Украине дополнительный кредит на 290,5 миллиона долларов для обеспечения приоритетных расходов госбюджета страны, сообщили в... | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T19:19+0300
2024-10-11T19:19+0300
экономика
украина
канада
кредит
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_824b636f94bb1a821b0e019851635aae.jpg
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Правительство Канады предоставит Украине дополнительный кредит на 290,5 миллиона долларов для обеспечения приоритетных расходов госбюджета страны, сообщили в пятницу в украинском кабмине. "Сегодня подписано соглашение с правительством Канады по дополнительному кредиту в размере 400 миллионов канадских долларов (290, 5 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в "Правительственном портале". Из сообщения следует, что финансирование будет направлено на обеспечение приоритетных расходов государственного бюджета Украины. В целом прямая бюджетная поддержка от Канады с февраля 2022 года составляет более 5 миллиардов долларов, уточнили в кабмине. По данным украинского минфина, дополнительный кредит предоставляется сроком на 10 лет, процентная ставка составляет 1,5% годовых, льготный период - 4,5 года со дня поступления средств.
https://1prime.ru/20241011/finlyandiya-852135552.html
украина
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_254:0:2387:1600_1920x0_80_0_0_a7ea19df4f642b9cf9b17fec310fc52c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, канада, кредит, поддержка украины
Экономика, УКРАИНА, КАНАДА, кредит, поддержка Украины
19:19 11.10.2024
 
Украина получит от Канады кредит в размере 290,5 миллиона долларов

Правительство Украины: Киев получит от Канады кредит на 290,5 миллиона долларов

© Фото : Unsplash/Silver RingveeКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
© Фото : Unsplash/Silver Ringvee
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Правительство Канады предоставит Украине дополнительный кредит на 290,5 миллиона долларов для обеспечения приоритетных расходов госбюджета страны, сообщили в пятницу в украинском кабмине.
"Сегодня подписано соглашение с правительством Канады по дополнительному кредиту в размере 400 миллионов канадских долларов (290, 5 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в "Правительственном портале".
Из сообщения следует, что финансирование будет направлено на обеспечение приоритетных расходов государственного бюджета Украины. В целом прямая бюджетная поддержка от Канады с февраля 2022 года составляет более 5 миллиардов долларов, уточнили в кабмине.
По данным украинского минфина, дополнительный кредит предоставляется сроком на 10 лет, процентная ставка составляет 1,5% годовых, льготный период - 4,5 года со дня поступления средств.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
Финляндия выделит Украине еще 277 миллионов евро
18:24
 
ЭкономикаУКРАИНАКАНАДАкредитподдержка Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала