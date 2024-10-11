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Украина получит от Канады кредит в размере 290,5 миллиона долларов

Украина получит от Канады кредит в размере 290,5 миллиона долларов - 11.10.2024, ПРАЙМ

Украина получит от Канады кредит в размере 290,5 миллиона долларов

Правительство Канады предоставит Украине дополнительный кредит на 290,5 миллиона долларов для обеспечения приоритетных расходов госбюджета страны, сообщили в... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T19:19+0300

2024-10-11T19:19+0300

2024-10-11T19:19+0300

экономика

украина

канада

кредит

поддержка украины

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Правительство Канады предоставит Украине дополнительный кредит на 290,5 миллиона долларов для обеспечения приоритетных расходов госбюджета страны, сообщили в пятницу в украинском кабмине. "Сегодня подписано соглашение с правительством Канады по дополнительному кредиту в размере 400 миллионов канадских долларов (290, 5 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в "Правительственном портале". Из сообщения следует, что финансирование будет направлено на обеспечение приоритетных расходов государственного бюджета Украины. В целом прямая бюджетная поддержка от Канады с февраля 2022 года составляет более 5 миллиардов долларов, уточнили в кабмине. По данным украинского минфина, дополнительный кредит предоставляется сроком на 10 лет, процентная ставка составляет 1,5% годовых, льготный период - 4,5 года со дня поступления средств.

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украина

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, канада, кредит, поддержка украины