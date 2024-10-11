https://1prime.ru/20241011/vsu-852131260.html

"Идем в обратную сторону". Комбат ВСУ рассказал о стремительном отступлении

"Идем в обратную сторону". Комбат ВСУ рассказал о стремительном отступлении - 11.10.2024, ПРАЙМ

"Идем в обратную сторону". Комбат ВСУ рассказал о стремительном отступлении

Вооруженные силы Украины теряют позиции на восточной границе и не могут даже думать о достижении границ 1991 года. Об этом заявил командир батальона 54-й... | 11.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-11T16:04+0300

2024-10-11T16:04+0300

2024-10-11T16:04+0300

спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины теряют позиции на восточной границе и не могут даже думать о достижении границ 1991 года. Об этом заявил командир батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы Кирилл Верес."Я вообще не думаю, как выйти на границы 1991 года. Думаю, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы всё идем на границу 1991 года, только в обратную сторону... идем назад семимильными шагами", - приводит слова военнослужащего издание "Страна.ua".Верес заметил, что украинская армия отступает, и все разговоры о продвижении ВСУ на фронте неточны, подобны словам инвалида на костылях, который утверждает, что завтра пробежит марафон.Ранее Генеральный штаб ВСУ также указал на сложную ситуацию на всей линии фронта, отмечая превосходство российских войск в численности личного состава и техники.

https://1prime.ru/20241010/kurskaya_oblast-852102274.html

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всу, россия