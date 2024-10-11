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Юань открыл торги в пятницу снижением
Юань открыл торги в пятницу снижением - 11.10.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги в пятницу снижением
Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы снижается до 13,45 рубля, следует из данных Московской биржи. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T10:08+0300
2024-10-11T10:08+0300
2024-10-11T10:13+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы снижается до 13,45 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск опускается на 6 копеек, до 13,45 рубля.
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юань, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, Мосбиржа
Юань открыл торги в пятницу снижением
Курс юаня в начале торгов снижается до 13,45 рубля
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы снижается до 13,45 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск опускается на 6 копеек, до 13,45 рубля.