https://1prime.ru/20241011/yuan-852136413.html

Юань завершил торговую неделю на Мосбирже на уровне 13,47 рубля

Юань завершил торговую неделю на Мосбирже на уровне 13,47 рубля - 11.10.2024, ПРАЙМ

Юань завершил торговую неделю на Мосбирже на уровне 13,47 рубля

Рубль по итогам торгов пятницы повысился к юаню, но упал за неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,47 рубля, следует из данных Московской биржи. | 11.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы повысился к юаню, но упал за неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,47 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 13,47 рубля. За неделю юань вырос на 2 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,4-13,74 рубля.

https://1prime.ru/20241011/torgi-852135951.html

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россия, мосбиржа, юань, биржевые торги