https://1prime.ru/20241011/yuan-852136413.html
Юань завершил торговую неделю на Мосбирже на уровне 13,47 рубля
Юань завершил торговую неделю на Мосбирже на уровне 13,47 рубля - 11.10.2024, ПРАЙМ
Юань завершил торговую неделю на Мосбирже на уровне 13,47 рубля
Рубль по итогам торгов пятницы повысился к юаню, но упал за неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,47 рубля, следует из данных Московской биржи. | 11.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-11T19:11+0300
2024-10-11T19:11+0300
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МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы повысился к юаню, но упал за неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,47 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 13,47 рубля. За неделю юань вырос на 2 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,4-13,74 рубля.
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россия, мосбиржа, юань, биржевые торги
Китайский юань, РОССИЯ, Мосбиржа, юань, биржевые торги
Юань завершил торговую неделю на Мосбирже на уровне 13,47 рубля
Юань на Мосбирже за неделю вырос на две копейки, до 13,47 рубля
МОСКВА, 11 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы повысился к юаню, но упал за неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 13,47 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 13,47 рубля.
За неделю юань вырос на 2 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,4-13,74 рубля.
Российский рынок акций снизился за неделю на 1,79 процента