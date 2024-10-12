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Доллар растет, ставка ФРС может ещё снизиться

Доллар растет, ставка ФРС может ещё снизиться - 12.10.2024, ПРАЙМ

Доллар растет, ставка ФРС может ещё снизиться

Сентябрьские данные по рынку труда США, опубликованные ещё на прошлой неделе, привели к укреплению доллара, который за неделю вырос на 2,1% по индексу DXY. В... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T09:22+0300

2024-10-12T09:22+0300

2024-10-12T09:22+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Сентябрьские данные по рынку труда США, опубликованные ещё на прошлой неделе, привели к укреплению доллара, который за неделю вырос на 2,1% по индексу DXY. В отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) было зафиксировано 254 тыс. новых рабочих мест, что значительно превысило ожидания в 140 тыс.Уровень безработицы также снизился на 0,1%, достигнув отметки 4,1%. Эти показатели свидетельствуют о возобновлении позитивных тенденций на американском рынке труда после трёх месяцев относительного затишья и могут стать причиной для более постепенного снижения ставок ФРС США до конца года.В четверг 10 октября были опубликованы данные по инфляции, которые также очень важны для принятия решения по монетарной политике ФРС на заседании 7 ноября. Аналитики прогнозировали, что рост потребительских цен (CPI, YoY) в сентябре замедлился с 2,5% до 2,3% в годовом выражении, а он оказался 2,4%. То есть оказался выше ожиданий.Устойчивое замедление инфляции с апреля в сторону целевого значения в 2% может ослабить позиции доллара, если темпы замедления окажутся выше ожиданий.Тем временем на российском рынке рубль слабеет. Дефицит "юаневой ликвидности" усилил давление на рубль, двигая его к уровням октября 2023 года. Падение национальной валюты сопровождается слабой реакцией на рост цен на нефть до $80 за баррель марки Brent и сохраняющимся инфляционным давлением на фоне замедления экономики.Вероятно, Банк России будет вынужден поднять ключевую ставку 25 октября, однако этого шага может быть недостаточно, чтобы изменить нисходящую тенденцию на рынке до того, как в конце месяца экспортеры не внесут значительный объем иностранной валюты.Прогнозы:Евро по отношению к доллару удерживается ниже сопротивления в области 1,11-1,12 и переходит к диапазону с поддержкой в районе 1,08-1,09.Евро укрепился выше 104 рублей и нацелен на уровень октября прошлого года в 108-110 рублей за евро.Доллар продолжает движение вверх к диапазону 98-99,5 рублей с поддержкой в районе 92-94 рублей за доллар

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

мнения аналитиков, фрс сша, безработица в сша, инфляция, курсы валют