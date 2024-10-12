https://1prime.ru/20241012/armeniya-852147945.html
В Армении признали смену внешнеполитических векторов страны
В Армении признали смену внешнеполитических векторов страны - 12.10.2024, ПРАЙМ
В Армении признали смену внешнеполитических векторов страны
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян признал смену внешнеполитических векторов страны. По его словам, она произошла не из-за демократического выбора... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T19:22+0300
2024-10-12T19:22+0300
2024-10-12T19:34+0300
политика
армения
демократия
внешняя политика
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ЕРЕВАН, 12 окт - ПРАЙМ. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян признал смену внешнеполитических векторов страны. По его словам, она произошла не из-за демократического выбора Еревана, а по иным причинам. На проходившем в Ереване мероприятии, посвященном региональному транспортному проекту армянского кабмина "Перекресток мира" Григоряну задали вопрос, считает ли он возможным подписание мирного договора между демократической и автократической страной. Секретарь Совбеза Армении заявил, что демократия — "это наша внутренняя политика, касающаяся организации нашей повседневной жизни" и она не является частью внешней политики страны. "Когда мы покидаем Армению, то оставляем демократию дома. Когда мы ведем переговоры, мы не сравниваем демократию и автократию. Мы говорим с реалистических позиций и поэтому считаем, что мир возможен", — пояснил он. В этом контексте он отметил, что после смены власти в 2018 году кабмин страны заявил, что случившееся касается внутренней жизни и не было организовано извне. По его словам, народ Армении "решил жить так как хочет, и это постоянно останется нашим внутренним вопросом, не будет влиять на нашу внешнюю политику". "Наши внешнеполитические векторы и интересы изменились по иным причинам, а не из-за демократии", — подчеркнул Григорян. Он также отметил, что в течение последних лет демократия являлась элементом внутренней жизни, влияла на отношения с другими государствами только положительно и никак не отрицательно. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что считает неуместными разговоры о смене внешнеполитического вектора страны, так как данный вектор всегда был направлен на собственные интересы государства. Проект "Перекресток мира" предполагает налаживание транспортных и иных коммуникаций в регионе Южного Кавказа между Арменией, Азербайджаном, Турцией и Грузией.
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армения, демократия, внешняя политика
Политика, АРМЕНИЯ, демократия, Внешняя политика
В Армении признали смену внешнеполитических векторов страны
Секретарь Совбеза Армении признал смену внешнеполитических векторов страны
ЕРЕВАН, 12 окт - ПРАЙМ. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян признал смену внешнеполитических векторов страны. По его словам, она произошла не из-за демократического выбора Еревана, а по иным причинам.
На проходившем в Ереване мероприятии, посвященном региональному транспортному проекту армянского кабмина "Перекресток мира" Григоряну задали вопрос, считает ли он возможным подписание мирного договора между демократической и автократической страной.
Секретарь Совбеза Армении заявил, что демократия — "это наша внутренняя политика, касающаяся организации нашей повседневной жизни" и она не является частью внешней политики страны.
"Когда мы покидаем Армению, то оставляем демократию дома. Когда мы ведем переговоры, мы не сравниваем демократию и автократию. Мы говорим с реалистических позиций и поэтому считаем, что мир возможен", — пояснил он.
В этом контексте он отметил, что после смены власти в 2018 году кабмин страны заявил, что случившееся касается внутренней жизни и не было организовано извне.
По его словам, народ Армении "решил жить так как хочет, и это постоянно останется нашим внутренним вопросом, не будет влиять на нашу внешнюю политику".
"Наши внешнеполитические векторы и интересы изменились по иным причинам, а не из-за демократии", — подчеркнул Григорян.
Он также отметил, что в течение последних лет демократия являлась элементом внутренней жизни, влияла на отношения с другими государствами только положительно и никак не отрицательно.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что считает неуместными разговоры о смене внешнеполитического вектора страны, так как данный вектор всегда был направлен на собственные интересы государства.
Проект "Перекресток мира" предполагает налаживание транспортных и иных коммуникаций в регионе Южного Кавказа между Арменией, Азербайджаном, Турцией и Грузией.
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