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Пожар на АЗС в Грозном ликвидировали

Пожар на АЗС в Грозном ликвидировали - 12.10.2024, ПРАЙМ

Пожар на АЗС в Грозном ликвидировали

Возгорание на АЗС в Грозном ликвидировали. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T17:13+0300

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2024-10-12T17:13+0300

происшествия

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мчс россии

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Возгорание на АЗС в Грозном ликвидировали. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.Ранее ведомство проинформировало, что в Грозном на АЗС на улице Моххамеда Али взорвалась цистерна с газом, затем началось горение. Согласно последним данным ведомства, погибли четыре человека, из них двое детей."Проводится проливка и разборка конструкций", — сказано в сообщении.Позднее ведомство сообщило, что площадь пожара составила 900 квадратных метров.

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грозный

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россия, грозный, пожар, взрыв на азс, мчс россии