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Пожар на АЗС в Грозном ликвидировали - 12.10.2024, ПРАЙМ
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Пожар на АЗС в Грозном ликвидировали
Пожар на АЗС в Грозном ликвидировали - 12.10.2024, ПРАЙМ
Пожар на АЗС в Грозном ликвидировали
Возгорание на АЗС в Грозном ликвидировали. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T17:13+0300
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происшествия
россия
грозный
пожар
взрыв на азс
мчс россии
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Возгорание на АЗС в Грозном ликвидировали. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.Ранее ведомство проинформировало, что в Грозном на АЗС на улице Моххамеда Али взорвалась цистерна с газом, затем началось горение. Согласно последним данным ведомства, погибли четыре человека, из них двое детей."Проводится проливка и разборка конструкций", — сказано в сообщении.Позднее ведомство сообщило, что площадь пожара составила 900 квадратных метров.
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россия, грозный, пожар, взрыв на азс, мчс россии
Происшествия, РОССИЯ, Грозный, пожар, взрыв на АЗС, МЧС России
17:13 12.10.2024
 
Пожар на АЗС в Грозном ликвидировали

МЧС: пожар на АЗС в Грозном ликвидировали, ведутся проливка и разбор конструкций

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк% Техника МЧС РФ
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Возгорание на АЗС в Грозном ликвидировали. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Ранее ведомство проинформировало, что в Грозном на АЗС на улице Моххамеда Али взорвалась цистерна с газом, затем началось горение. Согласно последним данным ведомства, погибли четыре человека, из них двое детей.
"Проводится проливка и разборка конструкций", — сказано в сообщении.
Позднее ведомство сообщило, что площадь пожара составила 900 квадратных метров.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека
16:50
 
ПроисшествияРОССИЯГрозныйпожарвзрыв на АЗСМЧС России
 
 
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