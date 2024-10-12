https://1prime.ru/20241012/bosfor-852146696.html
Босфорский пролив закрыли для движения судов, сообщили СМИ
Босфорский пролив закрыли для движения судов, сообщили СМИ - 12.10.2024, ПРАЙМ
Босфорский пролив закрыли для движения судов, сообщили СМИ
Пролив Босфор закрыли для движения судов в обоих направлениях. Об этом сообщило издание Star. | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T16:40+0300
2024-10-12T16:40+0300
2024-10-12T16:40+0300
экономика
турция
босфорский пролив
судоходство
поломка судна
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АНКАРА, 12 окт – ПРАЙМ. Пролив Босфор закрыли для движения судов в обоих направлениях. Об этом сообщило издание Star. Отмечается, что движения судов было приостановлено из-за поломки судна.
https://1prime.ru/20241012/sudno-852145242.html
турция
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турция, босфорский пролив, судоходство, поломка судна
Экономика, ТУРЦИЯ, Босфорский пролив, судоходство, поломка судна
Босфорский пролив закрыли для движения судов, сообщили СМИ
Star: Босфор закрыли для движения судов в обоих направлениях из-за поломки судна