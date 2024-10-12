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Эксперт оценил выгоду Турции от вступления в БРИКС

Эксперт оценил выгоду Турции от вступления в БРИКС - 12.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил выгоду Турции от вступления в БРИКС

Турецкая сторона не намерена использовать свое членство в БРИКС для шантажа Запада, однако это станет ее политическим козырем, заявил политический аналитик... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T07:51+0300

2024-10-12T07:51+0300

2024-10-12T07:51+0300

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АНКАРА, 12 окт – ПРАЙМ. Турецкая сторона не намерена использовать свое членство в БРИКС для шантажа Запада, однако это станет ее политическим козырем, заявил политический аналитик Серхат Латифоглу. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. Эксперт также подтвердил, что Анкара давно хотела стать частью организации.Латифоглу также подчеркнул, что к вступлению в БРИКС Турцию подтолкнул Евросоюз, в статусе кандидата на членство в который Анкара находится с 1999 года. Именно неудачные переговоры и нежелание государств-членов ЕС принять Турцию в Союз стало толчком к поиску альтернатив для сотрудничества.При этом, добавил эксперт, важным фактором является и рост влияния организации в мире, а также желание Анкары вырваться из-под экономического и политического давления Запада. "Турция видит своё будущее в БРИКС. Я думаю, что это будет очень хорошей, взаимовыгодной сделкой", - резюмировал он.

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