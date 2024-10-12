Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил выгоду Турции от вступления в БРИКС - 12.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241012/briks-852141689.html
Эксперт оценил выгоду Турции от вступления в БРИКС
Эксперт оценил выгоду Турции от вступления в БРИКС - 12.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил выгоду Турции от вступления в БРИКС
Турецкая сторона не намерена использовать свое членство в БРИКС для шантажа Запада, однако это станет ее политическим козырем, заявил политический аналитик... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T07:51+0300
2024-10-12T07:51+0300
политика
брикс
ес
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849027840_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_510a848934714a51305058b58e6a4672.jpg
АНКАРА, 12 окт – ПРАЙМ. Турецкая сторона не намерена использовать свое членство в БРИКС для шантажа Запада, однако это станет ее политическим козырем, заявил политический аналитик Серхат Латифоглу. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. Эксперт также подтвердил, что Анкара давно хотела стать частью организации.Латифоглу также подчеркнул, что к вступлению в БРИКС Турцию подтолкнул Евросоюз, в статусе кандидата на членство в который Анкара находится с 1999 года. Именно неудачные переговоры и нежелание государств-членов ЕС принять Турцию в Союз стало толчком к поиску альтернатив для сотрудничества.При этом, добавил эксперт, важным фактором является и рост влияния организации в мире, а также желание Анкары вырваться из-под экономического и политического давления Запада. "Турция видит своё будущее в БРИКС. Я думаю, что это будет очень хорошей, взаимовыгодной сделкой", - резюмировал он.
https://1prime.ru/20241011/stavka-852120320.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849027840_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_fd632fa1351bffb76f1fc3a073fc4c7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
брикс, ес, турция
Политика, БРИКС, ЕС, ТУРЦИЯ
07:51 12.10.2024
 
Эксперт оценил выгоду Турции от вступления в БРИКС

Латифоглу: членство в БРИКС может стать для Турции козырем в отношениях с Западом

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 12 окт – ПРАЙМ. Турецкая сторона не намерена использовать свое членство в БРИКС для шантажа Запада, однако это станет ее политическим козырем, заявил политический аналитик Серхат Латифоглу.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. Эксперт также подтвердил, что Анкара давно хотела стать частью организации.
Латифоглу также подчеркнул, что к вступлению в БРИКС Турцию подтолкнул Евросоюз, в статусе кандидата на членство в который Анкара находится с 1999 года. Именно неудачные переговоры и нежелание государств-членов ЕС принять Турцию в Союз стало толчком к поиску альтернатив для сотрудничества.
При этом, добавил эксперт, важным фактором является и рост влияния организации в мире, а также желание Анкары вырваться из-под экономического и политического давления Запада. "Турция видит своё будущее в БРИКС. Я думаю, что это будет очень хорошей, взаимовыгодной сделкой", - резюмировал он.
Вид на Стамбул, Турция
ЦБ Турции может снизить учётную ставку в декабре, пишут СМИ
Вчера, 08:58
 
ПолитикаБРИКСЕСТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала