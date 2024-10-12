https://1prime.ru/20241012/briks-852148261.html

БРИКС не собирается становиться военным союзом, заявили в МИД

БРИКС не собирается становиться военным союзом, заявили в МИД - 12.10.2024, ПРАЙМ

БРИКС не собирается становиться военным союзом, заявили в МИД

БРИКС никогда не был и не намерен становиться военным союзом. Об этом сообщил МИД России. | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T20:09+0300

2024-10-12T20:09+0300

2024-10-12T20:09+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. БРИКС никогда не был и не намерен становиться военным союзом. Об этом сообщил МИД России. "БРИКС никогда не являлся, не является и не собирается становиться военным союзом. Более того, БРИКС – это даже не международная организация или интеграционная структура, а межгосударственное объединение равноправных участников", — сказано в сообщении на сайте министерства. В МИД напомнили, что объединение является многопрофильным стратегическим партнерством, базирующимся на трех ключевых "столпах": политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи. В министерстве отметили, что отношения между партнерами объединения строятся на основе равноправия и взаимного уважения, принципов открытости, прагматизма, солидарности и, что в данном случае главное, ненаправленности против кого бы то ни было. Этот тезис легко подтверждается основополагающими документами БРИКС, в том числе в каждой совместной декларации лидеров стран-участниц, добавил МИД. Также отмечается, что одной из главных задач объединения является создание справедливой и многосторонней мировой экономической системы, при этом оно с момента своего создания выступает за мирные методы урегулирования международных споров и укрепление многосторонности в решении глобальных вопросов. БРИКС поддерживает принципы международного права и уважение суверенитета государств, а расширение объединения за счет желающих присоединиться стран вносит вклад в усиление роли развивающихся государств в международных делах, что следует из объективных перемен в мировой экономике. "Даже теоретически поставить БРИКС в один ряд с агрессивным военным блоком НАТО, который за долгие десятилетия своего существования отметился лишь кровавыми вторжениями и подрывом безопасности в различных регионах планеты, просто нелепо. Именно в уставных документах Североатлантического альянса есть четко обозначенные "противники", именно НАТО проводит всё более масштабные учения как у российских границ, так и в АТР, именно НАТО поставляет всё более смертоносное вооружение и разведданные марионеточному неонацистскому режиму в Киеве, бросающему на убой украинцев и сотрудничающему с международными террористическими организациями", заключили в МИД.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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