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Глава Дагестана пообещал поддержать Керимова

Глава Дагестана пообещал поддержать Керимова - 12.10.2024, ПРАЙМ

Глава Дагестана пообещал поддержать Керимова

Народ Дагестана всегда поддержит сенатора Сулеймана Керимова в трудную минуту. Об этом заявил в ходе торжественного открытия в Махачкале парка имени Сулеймана... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T19:42+0300

2024-10-12T19:42+0300

2024-10-12T19:42+0300

россия

дагестан

сергей меликов

сулейман керимов

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МАХАЧКАЛА, 12 окт - ПРАЙМ. Народ Дагестана всегда поддержит сенатора Сулеймана Керимова в трудную минуту. Об этом заявил в ходе торжественного открытия в Махачкале парка имени Сулеймана Стальского, реконструкция которого проводилась за счет переданных Керимовым меценатских средств, глава республики Сергей Меликов.Он отметил, что дагестанский народ всегда будет благодарен Керимову и всегда поддержит его, когда эта поддержка ему понадобится. "Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно", – сказал Меликов. Глава Дагестана также напомнил о благотворительных инициативах Керимова, таких как помощь семьям участников СВО, восстановление иудейского и православного храмов в Дербенте, сожженных и разрушенных террористами, поддержка семей сотрудников полиции, погибших при отражении террористической атаки, строительство медцентров для больных детей и так далее.

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россия, дагестан, сергей меликов, сулейман керимов