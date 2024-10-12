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Глава Дагестана пообещал поддержать Керимова - 12.10.2024, ПРАЙМ
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Глава Дагестана пообещал поддержать Керимова
Глава Дагестана пообещал поддержать Керимова - 12.10.2024, ПРАЙМ
Глава Дагестана пообещал поддержать Керимова
Народ Дагестана всегда поддержит сенатора Сулеймана Керимова в трудную минуту. Об этом заявил в ходе торжественного открытия в Махачкале парка имени Сулеймана... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T19:42+0300
2024-10-12T19:42+0300
россия
дагестан
сергей меликов
сулейман керимов
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МАХАЧКАЛА, 12 окт - ПРАЙМ. Народ Дагестана всегда поддержит сенатора Сулеймана Керимова в трудную минуту. Об этом заявил в ходе торжественного открытия в Махачкале парка имени Сулеймана Стальского, реконструкция которого проводилась за счет переданных Керимовым меценатских средств, глава республики Сергей Меликов.Он отметил, что дагестанский народ всегда будет благодарен Керимову и всегда поддержит его, когда эта поддержка ему понадобится. "Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно", – сказал Меликов. Глава Дагестана также напомнил о благотворительных инициативах Керимова, таких как помощь семьям участников СВО, восстановление иудейского и православного храмов в Дербенте, сожженных и разрушенных террористами, поддержка семей сотрудников полиции, погибших при отражении террористической атаки, строительство медцентров для больных детей и так далее.
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россия, дагестан, сергей меликов, сулейман керимов
РОССИЯ, Дагестан, Сергей Меликов, Сулейман Керимов
19:42 12.10.2024
 
Глава Дагестана пообещал поддержать Керимова

Глава Дагестана Меликов пообещал поддержать сенатора Керимова

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МАХАЧКАЛА, 12 окт - ПРАЙМ. Народ Дагестана всегда поддержит сенатора Сулеймана Керимова в трудную минуту. Об этом заявил в ходе торжественного открытия в Махачкале парка имени Сулеймана Стальского, реконструкция которого проводилась за счет переданных Керимовым меценатских средств, глава республики Сергей Меликов.
Он отметил, что дагестанский народ всегда будет благодарен Керимову и всегда поддержит его, когда эта поддержка ему понадобится.
"Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно", – сказал Меликов.
Глава Дагестана также напомнил о благотворительных инициативах Керимова, таких как помощь семьям участников СВО, восстановление иудейского и православного храмов в Дербенте, сожженных и разрушенных террористами, поддержка семей сотрудников полиции, погибших при отражении террористической атаки, строительство медцентров для больных детей и так далее.
 
РОССИЯДагестанСергей МеликовСулейман Керимов
 
 
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