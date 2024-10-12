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В ФРГ призвали оказать давление на Киев для решения украинского конфликта

В ФРГ призвали оказать давление на Киев для решения украинского конфликта - 12.10.2024, ПРАЙМ

В ФРГ призвали оказать давление на Киев для решения украинского конфликта

Для завершения конфликта между Киевом и Москвой ФРГ должна оказать воздействие на киевский режим и поддержать мирные инициативы Китая и Бразилии, заявила глава... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T13:58+0300

2024-10-12T13:58+0300

2024-10-12T13:58+0300

политика

германия

россия

украина

мирные переговоры

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Для завершения конфликта между Киевом и Москвой ФРГ должна оказать воздействие на киевский режим и поддержать мирные инициативы Китая и Бразилии, заявила глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт."Китайцы могли бы оказать влияние на (президента России Владимира - прим. ред.) Путина, и мы должны сделать то же самое с (Владимиром - прим. ред.) Зеленским, чтобы обе стороны были вынуждены пойти на компромисс", - объяснила она в беседе с медиагруппой Funke. Он также подчеркнула, что конфликт останется нерешенным, если Запад будет продолжать поставки оружия ВСУ. Политик считает, что урегулирование противоречий возможно только дипломатическими средствами и с учетом принципов взаимного уважения и равноправного сотрудничества, которые поддерживают Москва и Пекин.

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германия, россия, украина, мирные переговоры