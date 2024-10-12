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Россиянам объяснили, как рассчитывается налог на вклады - 12.10.2024, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили, как рассчитывается налог на вклады
Россиянам объяснили, как рассчитывается налог на вклады - 12.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, как рассчитывается налог на вклады
ФНС России опубликовала в своем Telegram-канале разъяснения, как определяется сумма НДФЛ по вкладам, указанная в налоговом уведомлении.Ведомство отметило, что... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T15:36+0300
2024-10-12T15:36+0300
экономика
россия
фнс россии
ндфл
банковские вклады
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. ФНС России опубликовала в своем Telegram-канале разъяснения, как определяется сумма НДФЛ по вкладам, указанная в налоговом уведомлении.Ведомство отметило, что расчет суммы производится автоматически на основании данных от банков и Агентства по страхованию вкладов. В ФНС напомнили, что НДФЛ облагается общая сумма процентного дохода за год без учета необлагаемой суммы. Для расчета последней применяется следующая формула: Один миллион рублей Х максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ на первое число каждого месяца в календарном году. В прошлом году максимального значения в 15% ключевая ставка достигала в декабре. Поэтому необлагаемая сумма за 2023 год составит 150 тысяч рублей. ФНС подчеркнула, что НДФЛ будет исчисляться только сверх указанной суммы".В ФНС также предупредили, что уплату налога надо произвести не позднее 2 декабря текущего года.
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россия, фнс россии, ндфл, банковские вклады
Экономика, РОССИЯ, ФНС России, НДФЛ, банковские вклады
15:36 12.10.2024
 
Россиянам объяснили, как рассчитывается налог на вклады

В ФНС объяснили, как посчитать НДФЛ с процентных доходов по депозитам

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. ФНС России опубликовала в своем Telegram-канале разъяснения, как определяется сумма НДФЛ по вкладам, указанная в налоговом уведомлении.

Ведомство отметило, что расчет суммы производится автоматически на основании данных от банков и Агентства по страхованию вкладов.
В ФНС напомнили, что НДФЛ облагается общая сумма процентного дохода за год без учета необлагаемой суммы. Для расчета последней применяется следующая формула:
Один миллион рублей Х максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ на первое число каждого месяца в календарном году.
В прошлом году максимального значения в 15% ключевая ставка достигала в декабре. Поэтому необлагаемая сумма за 2023 год составит 150 тысяч рублей. ФНС подчеркнула, что НДФЛ будет исчисляться только сверх указанной суммы".

В ФНС также предупредили, что уплату налога надо произвести не позднее 2 декабря текущего года.
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