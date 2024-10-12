https://1prime.ru/20241012/ekonomika-852141141.html

"Попросту умрет": в Киеве оценили плачевность состояния экономики Украины

"Попросту умрет": в Киеве оценили плачевность состояния экономики Украины - 12.10.2024, ПРАЙМ

"Попросту умрет": в Киеве оценили плачевность состояния экономики Украины

Взятие российскими войсками Красноармейска (украинское название города - Покровск, прим. ред.) в Донбассе разрушит украинскую экономику, лишив ее значительной... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T07:01+0300

2024-10-12T07:01+0300

2024-10-12T07:01+0300

экономика

украина

сталь

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Взятие российскими войсками Красноармейска (украинское название города - Покровск, прим. ред.) в Донбассе разрушит украинскую экономику, лишив ее значительной части сталелитейной промышленности, рассказал директор украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислав Зинченко изданию Foreign Policy.Авторы статьи также подчеркнули, что с потерей контроля над городом Украина лишится не только значительных запасов угля для сталелитейной и чугунолитейной промышленности, но и налогов от работников больших предприятий. "Без сталелитейных заводов украинская экономика умрет. Это очень, очень важная часть экономики", - считает топ-менеджер одной из фабрик, его слова приводит издание.По словам Зинченко, без предприятий региона Киев будет вынужден закупать дорогие ресурсы у внешних поставщиков. Кроме того, таким образом Украина потеряет конкурентоспособность на мировом рынке стали.

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украина, сталь