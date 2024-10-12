https://1prime.ru/20241012/ekonomika-852142820.html

Мэр: поддержка экономики Москвы в 2025 году составит 23,9 млрд рублей

Мэр: поддержка экономики Москвы в 2025 году составит 23,9 млрд рублей - 12.10.2024, ПРАЙМ

Мэр: поддержка экономики Москвы в 2025 году составит 23,9 млрд рублей

Прямая финансовая поддержка экономики Москвы в виде субсидий и грантов в 2025 году составит 23,9 миллиарда рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T10:22+0300

2024-10-12T10:22+0300

2024-10-12T10:25+0300

экономика

сергей собянин

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845863117_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_571ed03f5bc25796dcbe4d90202fcb4f.jpg

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Прямая финансовая поддержка экономики Москвы в виде субсидий и грантов в 2025 году составит 23,9 миллиарда рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. В пятницу московское правительство одобрило проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. "В следующем году планируем направить из городского бюджета 23,9 миллиарда рублей на прямую финансовую поддержку экономики в виде субсидий и грантов. Москва сфокусирует внимание на развитии высокотехнологичных предприятий и компаний, занятых производством критически важной продукции. Продолжим программы льготного кредитования, в том числе под залог интеллектуальной собственности, на инвестиционные цели", - написал Собянин. Он отметил, что на создание инфраструктуры для размещения новых производств направят 60,7 миллиарда рублей. На площадках промышленных зон столицы и ОЭЗ "Технополис Москва" продолжится строительство инфраструктуры для размещения компаний, выпускающих высокотехнологичную продукцию. "Среди ключевых объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, - комплекс зданий Национального космического центра. Продолжим заключать офсетные контракты. Благодаря им в Москве локализуются важные для города производства, а бизнес получает гарантированный заказ", - подчеркнул Собянин.

https://1prime.ru/20240814/klad-850874304.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей собянин, москва