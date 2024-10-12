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Мэр: поддержка экономики Москвы в 2025 году составит 23,9 млрд рублей - 12.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мэр: поддержка экономики Москвы в 2025 году составит 23,9 млрд рублей
Мэр: поддержка экономики Москвы в 2025 году составит 23,9 млрд рублей - 12.10.2024, ПРАЙМ
Мэр: поддержка экономики Москвы в 2025 году составит 23,9 млрд рублей
Прямая финансовая поддержка экономики Москвы в виде субсидий и грантов в 2025 году составит 23,9 миллиарда рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T10:22+0300
2024-10-12T10:25+0300
экономика
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Прямая финансовая поддержка экономики Москвы в виде субсидий и грантов в 2025 году составит 23,9 миллиарда рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. В пятницу московское правительство одобрило проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. "В следующем году планируем направить из городского бюджета 23,9 миллиарда рублей на прямую финансовую поддержку экономики в виде субсидий и грантов. Москва сфокусирует внимание на развитии высокотехнологичных предприятий и компаний, занятых производством критически важной продукции. Продолжим программы льготного кредитования, в том числе под залог интеллектуальной собственности, на инвестиционные цели", - написал Собянин. Он отметил, что на создание инфраструктуры для размещения новых производств направят 60,7 миллиарда рублей. На площадках промышленных зон столицы и ОЭЗ "Технополис Москва" продолжится строительство инфраструктуры для размещения компаний, выпускающих высокотехнологичную продукцию. "Среди ключевых объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, - комплекс зданий Национального космического центра. Продолжим заключать офсетные контракты. Благодаря им в Москве локализуются важные для города производства, а бизнес получает гарантированный заказ", - подчеркнул Собянин.
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сергей собянин, москва
Экономика, Сергей Собянин, МОСКВА
10:22 12.10.2024 (обновлено: 10:25 12.10.2024)
 
Мэр: поддержка экономики Москвы в 2025 году составит 23,9 млрд рублей

Собянин: финансирование экономики Москвы в 2025 году составит 23,9 млрд рублей

© POOL | Перейти в медиабанкС. Собянин
С. Собянин
© POOL
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Прямая финансовая поддержка экономики Москвы в виде субсидий и грантов в 2025 году составит 23,9 миллиарда рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
В пятницу московское правительство одобрило проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
"В следующем году планируем направить из городского бюджета 23,9 миллиарда рублей на прямую финансовую поддержку экономики в виде субсидий и грантов. Москва сфокусирует внимание на развитии высокотехнологичных предприятий и компаний, занятых производством критически важной продукции. Продолжим программы льготного кредитования, в том числе под залог интеллектуальной собственности, на инвестиционные цели", - написал Собянин.
Он отметил, что на создание инфраструктуры для размещения новых производств направят 60,7 миллиарда рублей. На площадках промышленных зон столицы и ОЭЗ "Технополис Москва" продолжится строительство инфраструктуры для размещения компаний, выпускающих высокотехнологичную продукцию.
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"Среди ключевых объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, - комплекс зданий Национального космического центра. Продолжим заключать офсетные контракты. Благодаря им в Москве локализуются важные для города производства, а бизнес получает гарантированный заказ", - подчеркнул Собянин.
 
ЭкономикаСергей СобянинМОСКВА
 
 
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