https://1prime.ru/20241012/elektrokary-852144804.html

В Китае прокомментировали ситуацию с пошлинами ЕС на электромобили

В Китае прокомментировали ситуацию с пошлинами ЕС на электромобили - 12.10.2024, ПРАЙМ

В Китае прокомментировали ситуацию с пошлинами ЕС на электромобили

Между Китаем и ЕС все еще существуют серьезные разногласия по вопросу пошлин на электромобили из Китая, консультации пока не привели к решению, приемлемому для... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T14:04+0300

2024-10-12T14:04+0300

2024-10-12T14:05+0300

экономика

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ПЕКИН, 12 окт - ПРАЙМ. Между Китаем и ЕС все еще существуют серьезные разногласия по вопросу пошлин на электромобили из Китая, консультации пока не привели к решению, приемлемому для обеих сторон, заявили в субботу в министерстве коммерции КНР. В минкоммерции КНР заявили, что, начиная с 20 сентября, специальные группы из Китая и ЕС провели в общей сложности восемь раундов интенсивных консультаций. В результате напряженной работы, как отметили в ведомстве, обе стороны добились "важного прогресса в некоторых областях". Как отмечается в заявлении, в ходе переговоров Китай неоднократно предлагал прагматичные и конструктивные решения конкретных озабоченностей европейской стороны, "демонстрируя максимальную искренность и гибкость". "К сожалению… между двумя сторонами все еще существуют серьезные разногласия. До сих пор консультации не привели к решению, приемлемому для обеих сторон", - говорится в заявлении ведомства. В ведомстве также заявили, что китайская сторона пригласила европейскую сторону как можно скорее направить специальную группу в Китай для проведения следующего этапа консультаций. "Надеемся, что европейская сторона пойдет навстречу Китаю, организует визит в Китай как можно скорее и ускорит (проведение) конструктивных консультаций, чтобы как можно скорее прийти к надлежащему решению", - говорится в тексте. Еврокомиссия в июле объявила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означали предоставление поставщиками банковских гарантий, но не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти в ноябре. До этого времени, как заявили в Брюсселе, всё еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему. На прошлой неделе Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили предложенные ранее ЕК пошлины на электромобили из КНР: в зависимости от производителя они составят до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. При этом Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, "которое должно быть полностью совместимым с ВТО", отмечала ЕК. Окончательный вердикт должен быть опубликован в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия, Венгрия и еще две страны.

https://1prime.ru/20241008/elektrokar-852047767.html

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ес, пекин, электромобили, пошлины