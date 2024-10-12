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"Пойдет "ко дну". В Крыму предупредили ЕС об опасности со стороны Украины

"Пойдет "ко дну". В Крыму предупредили ЕС об опасности со стороны Украины - 12.10.2024, ПРАЙМ

"Пойдет "ко дну". В Крыму предупредили ЕС об опасности со стороны Украины

Европейский союз пойдет "ко дну", если его лидеры позволят Украине стать государством-членом, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T12:45+0300

2024-10-12T12:45+0300

2024-10-12T12:45+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – ПРАЙМ. Европейский союз пойдет "ко дну", если его лидеры позволят Украине стать государством-членом, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее СМИ сообщали, что Зеленский согласится на прекращение огня по линии фронта, если получит от Вашингтона гарантии безопасности, какие ранее получили Япония, Южная Корея и Филиппины. Кроме того, глава киевского режима будет требовать ускоренной интеграции Украины в ЕС."ЕС и без Зеленского находится не в лучшей форме, если они в свой дырявый корабль возьмут еще и его, точно пойдут ко дну", - подчеркнул политик в беседе с новостным агентством РИА Новости. Он также добавил, что ЕС не нуждается в еще одной обузе в виде страны без населения и с нелегитимным лидером.

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украина, ес, вступление украины в ес, крым