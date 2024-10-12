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На автозаправочной станции в Грозном прогремел взрыв - 12.10.2024, ПРАЙМ
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На автозаправочной станции в Грозном прогремел взрыв
На автозаправочной станции в Грозном прогремел взрыв - 12.10.2024, ПРАЙМ
На автозаправочной станции в Грозном прогремел взрыв
На АЗС в Грозном взорвалась цистерна с газом, затем началось горение. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T16:12+0300
2024-10-12T16:53+0300
происшествия
россия
чечня
грозный
пожар
мчс россии
взрыв на азс
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. На АЗС в Грозном взорвалась цистерна с газом, затем началось горение. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Ведомство сообщило, что ведется тушение пожара на АЗС на проспекте Моххамеда Али, данные о пострадавших уточняются.Республиканское МЧС позднее сообщило, что на месте взрыва в ликвидации пожара участвуют 35 человек и семь единиц техники.Пресс-служба СУСК по республике сообщила, что на месте взрыва работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Пресс-служба прокуратуры республики сообщила, что организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и по ее результатам будет дана оценка действиям ответственных лиц, а также органов государственного надзора.
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россия, чечня, грозный, пожар, мчс россии, взрыв на азс
Происшествия, РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, Грозный, пожар, МЧС России, взрыв на АЗС
16:12 12.10.2024 (обновлено: 16:53 12.10.2024)
 
На автозаправочной станции в Грозном прогремел взрыв

МЧС: на АЗС в Грозном произошел цистерны с газом с последующем горением

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГрозный, Чеченская Республика
Грозный, Чеченская Республика - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. На АЗС в Грозном взорвалась цистерна с газом, затем началось горение. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Ведомство сообщило, что ведется тушение пожара на АЗС на проспекте Моххамеда Али, данные о пострадавших уточняются.
Республиканское МЧС позднее сообщило, что на месте взрыва в ликвидации пожара участвуют 35 человек и семь единиц техники.
Пресс-служба СУСК по республике сообщила, что на месте взрыва работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пресс-служба прокуратуры республики сообщила, что организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и по ее результатам будет дана оценка действиям ответственных лиц, а также органов государственного надзора.
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ПроисшествияРОССИЯЧЕЧНЯГрозныйпожарМЧС Россиивзрыв на АЗС
 
 
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