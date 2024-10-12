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На автозаправочной станции в Грозном прогремел взрыв

На автозаправочной станции в Грозном прогремел взрыв - 12.10.2024, ПРАЙМ

На автозаправочной станции в Грозном прогремел взрыв

На АЗС в Грозном взорвалась цистерна с газом, затем началось горение. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T16:12+0300

2024-10-12T16:12+0300

2024-10-12T16:53+0300

происшествия

россия

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грозный

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мчс россии

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. На АЗС в Грозном взорвалась цистерна с газом, затем началось горение. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Ведомство сообщило, что ведется тушение пожара на АЗС на проспекте Моххамеда Али, данные о пострадавших уточняются.Республиканское МЧС позднее сообщило, что на месте взрыва в ликвидации пожара участвуют 35 человек и семь единиц техники.Пресс-служба СУСК по республике сообщила, что на месте взрыва работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Пресс-служба прокуратуры республики сообщила, что организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и по ее результатам будет дана оценка действиям ответственных лиц, а также органов государственного надзора.

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