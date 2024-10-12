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Логисты рассказали о проблемах при ж/д перевозках через Казахстан

Логисты рассказали о проблемах при ж/д перевозках через Казахстан - 12.10.2024, ПРАЙМ

Логисты рассказали о проблемах при ж/д перевозках через Казахстан

Доставка грузов из Китая в Россию через железнодорожный погранпереход Достык в Казахстане столкнулась с проблемами из-за большого потока товаров и нехватки ж/д... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T05:07+0300

2024-10-12T05:07+0300

2024-10-12T05:08+0300

железнодорожные перевозки

россия

китай

казахстан

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Доставка грузов из Китая в Россию через железнодорожный погранпереход Достык в Казахстане столкнулась с проблемами из-за большого потока товаров и нехватки ж/д платформ, рассказали РИА Новости в Asia Import Group. "По данным Asia Import Group, серьезные проблемы возникают и при отправке грузов через эту станцию из КНР. То есть теперь доставка по железной дороге из Китая в Россию через Казахстан практически невозможна. Большой поток китайских товаров и нехватка железнодорожных платформ в Достыке привели к тому, что грузы стоят на станции, ожидая перегрузки, месяц, а иногда и дольше. Если в России на Дальнем Востоке с этой проблемой пытаются справляться, задействуя не только фитинговые платформы, но и полувагоны, то в Казахстане такой возможности, насколько нам известно, нет", – рассказали в компании. В группе добавили, что задержки доставки грузов наблюдаются и на погранпереходах между Россией и Китаем. В связи с этим доставка грузов из Поднебесной в Россию по железной дороге становится все менее привлекательной. Из-за смещения потоков грузов на автомобильный транспорт их сроки доставки тоже увеличились, однако не столь серьезно. "На данный момент на большинстве погранпереходов они составляют 3-5 дней. А на некоторых, например, на пункте пропуска Суйфэньхэ-Пограничный, они вообще почти не фиксируются", - заключили в Asia Import Group.

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китай

казахстан

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железнодорожные перевозки, россия, китай, казахстан