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Логисты рассказали о проблемах при ж/д перевозках через Казахстан - 12.10.2024, ПРАЙМ
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Логисты рассказали о проблемах при ж/д перевозках через Казахстан
Логисты рассказали о проблемах при ж/д перевозках через Казахстан - 12.10.2024, ПРАЙМ
Логисты рассказали о проблемах при ж/д перевозках через Казахстан
Доставка грузов из Китая в Россию через железнодорожный погранпереход Достык в Казахстане столкнулась с проблемами из-за большого потока товаров и нехватки ж/д... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T05:07+0300
2024-10-12T05:08+0300
железнодорожные перевозки
россия
китай
казахстан
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Доставка грузов из Китая в Россию через железнодорожный погранпереход Достык в Казахстане столкнулась с проблемами из-за большого потока товаров и нехватки ж/д платформ, рассказали РИА Новости в Asia Import Group. "По данным Asia Import Group, серьезные проблемы возникают и при отправке грузов через эту станцию из КНР. То есть теперь доставка по железной дороге из Китая в Россию через Казахстан практически невозможна. Большой поток китайских товаров и нехватка железнодорожных платформ в Достыке привели к тому, что грузы стоят на станции, ожидая перегрузки, месяц, а иногда и дольше. Если в России на Дальнем Востоке с этой проблемой пытаются справляться, задействуя не только фитинговые платформы, но и полувагоны, то в Казахстане такой возможности, насколько нам известно, нет", – рассказали в компании. В группе добавили, что задержки доставки грузов наблюдаются и на погранпереходах между Россией и Китаем. В связи с этим доставка грузов из Поднебесной в Россию по железной дороге становится все менее привлекательной. Из-за смещения потоков грузов на автомобильный транспорт их сроки доставки тоже увеличились, однако не столь серьезно. "На данный момент на большинстве погранпереходов они составляют 3-5 дней. А на некоторых, например, на пункте пропуска Суйфэньхэ-Пограничный, они вообще почти не фиксируются", - заключили в Asia Import Group.
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китай
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железнодорожные перевозки, россия, китай, казахстан
железнодорожные перевозки, РОССИЯ, КИТАЙ, КАЗАХСТАН
05:07 12.10.2024 (обновлено: 05:08 12.10.2024)
 
Логисты рассказали о проблемах при ж/д перевозках через Казахстан

Asia Import Group: возникли проблемы при ж/д перевозках из Китая в РФ через Казахстан

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанк50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали
50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Доставка грузов из Китая в Россию через железнодорожный погранпереход Достык в Казахстане столкнулась с проблемами из-за большого потока товаров и нехватки ж/д платформ, рассказали РИА Новости в Asia Import Group.
"По данным Asia Import Group, серьезные проблемы возникают и при отправке грузов через эту станцию из КНР. То есть теперь доставка по железной дороге из Китая в Россию через Казахстан практически невозможна. Большой поток китайских товаров и нехватка железнодорожных платформ в Достыке привели к тому, что грузы стоят на станции, ожидая перегрузки, месяц, а иногда и дольше. Если в России на Дальнем Востоке с этой проблемой пытаются справляться, задействуя не только фитинговые платформы, но и полувагоны, то в Казахстане такой возможности, насколько нам известно, нет", – рассказали в компании.
В группе добавили, что задержки доставки грузов наблюдаются и на погранпереходах между Россией и Китаем. В связи с этим доставка грузов из Поднебесной в Россию по железной дороге становится все менее привлекательной. Из-за смещения потоков грузов на автомобильный транспорт их сроки доставки тоже увеличились, однако не столь серьезно.
"На данный момент на большинстве погранпереходов они составляют 3-5 дней. А на некоторых, например, на пункте пропуска Суйфэньхэ-Пограничный, они вообще почти не фиксируются", - заключили в Asia Import Group.
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