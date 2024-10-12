https://1prime.ru/20241012/kharris-852140514.html

"Это скандал": Сийярто прокомментировал заявления Харрис о Викторе Орбане

"Это скандал": Сийярто прокомментировал заявления Харрис о Викторе Орбане - 12.10.2024, ПРАЙМ

"Это скандал": Сийярто прокомментировал заявления Харрис о Викторе Орбане

Заявления действующего вице-президента Штатов и кандидата от Демократической партии на президентской гонке Камалы Харрис в адрес венгерского премьера Виктора... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T05:37+0300

2024-10-12T05:37+0300

2024-10-12T05:37+0300

политика

петер сийярто

виктор орбан

камала харрис

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – ПРАЙМ. Заявления действующего вице-президента Штатов и кандидата от Демократической партии на президентской гонке Камалы Харрис в адрес венгерского премьера Виктора Орбана являются неприемлемыми, подчеркнул министр иностранных дел страны Петер Сийярто.Ранее в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News Харрис назвала венгерского премьера Виктора Орбана, китайского главу Си Цзиньпина, а также лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "диктаторами" и "убийцами". В ходе обсуждения ведущий программы также обратил внимание, что Дональд Трамп регулярно делает акцент на своих хороших взаимоотношениях с указанными политическими лидерами."Прежде всего, это скандал. Это скандал – так говорить о моем премьер-министре. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу", - резко ответил Сийярто.Он также обратил внимание на то, что Виктор Орбан занимает свой пост уже 14 лет по волеизъявлению народа. "Мы всегда проявляли уважение к американскому народу и мы ожидаем, что американцы также проявят уважение к венгерской нации", - резюмировал дипломат.

https://1prime.ru/20241009/kharris-852078494.html

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петер сийярто, виктор орбан, камала харрис