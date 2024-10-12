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"Это скандал": Сийярто прокомментировал заявления Харрис о Викторе Орбане
"Это скандал": Сийярто прокомментировал заявления Харрис о Викторе Орбане - 12.10.2024, ПРАЙМ
"Это скандал": Сийярто прокомментировал заявления Харрис о Викторе Орбане
Заявления действующего вице-президента Штатов и кандидата от Демократической партии на президентской гонке Камалы Харрис в адрес венгерского премьера Виктора... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T05:37+0300
2024-10-12T05:37+0300
2024-10-12T05:37+0300
политика
петер сийярто
виктор орбан
камала харрис
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – ПРАЙМ. Заявления действующего вице-президента Штатов и кандидата от Демократической партии на президентской гонке Камалы Харрис в адрес венгерского премьера Виктора Орбана являются неприемлемыми, подчеркнул министр иностранных дел страны Петер Сийярто.Ранее в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News Харрис назвала венгерского премьера Виктора Орбана, китайского главу Си Цзиньпина, а также лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "диктаторами" и "убийцами". В ходе обсуждения ведущий программы также обратил внимание, что Дональд Трамп регулярно делает акцент на своих хороших взаимоотношениях с указанными политическими лидерами."Прежде всего, это скандал. Это скандал – так говорить о моем премьер-министре. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу", - резко ответил Сийярто.Он также обратил внимание на то, что Виктор Орбан занимает свой пост уже 14 лет по волеизъявлению народа. "Мы всегда проявляли уважение к американскому народу и мы ожидаем, что американцы также проявят уважение к венгерской нации", - резюмировал дипломат.
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петер сийярто, виктор орбан, камала харрис
Политика, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Камала Харрис
"Это скандал": Сийярто прокомментировал заявления Харрис о Викторе Орбане
Сийярто: недавние слова Харрис об Орбане неприемлемы, это неуважение к венграм
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – ПРАЙМ. Заявления действующего вице-президента Штатов и кандидата от Демократической партии на президентской гонке Камалы Харрис в адрес венгерского премьера Виктора Орбана являются неприемлемыми, подчеркнул министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
Ранее в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News Харрис назвала венгерского премьера Виктора Орбана, китайского главу Си Цзиньпина, а также лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "диктаторами" и "убийцами". В ходе обсуждения ведущий программы также обратил внимание, что Дональд Трамп регулярно делает акцент на своих хороших взаимоотношениях с указанными политическими лидерами.
"Прежде всего, это скандал. Это скандал – так говорить о моем премьер-министре. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу", - резко ответил Сийярто.
Он также обратил внимание на то, что Виктор Орбан занимает свой пост уже 14 лет по волеизъявлению народа. "Мы всегда проявляли уважение к американскому народу и мы ожидаем, что американцы также проявят уважение к венгерской нации", - резюмировал дипломат.
"Диктаторы" и "убийцы": Харрис прошлась по лидерам Китая и Северной Кореи