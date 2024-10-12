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В Кремле прокомментировали риторику Харрис - 12.10.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали риторику Харрис
В Кремле прокомментировали риторику Харрис - 12.10.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали риторику Харрис
Риторика кандидата на пост президента США Камалы Харрис в отношении руководителей других стран представляет собой квинтэссенцию модели международных отношений,... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T19:03+0300
2024-10-12T19:03+0300
политика
запад
сша
камала харрис
россия
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Риторика кандидата на пост президента США Камалы Харрис в отношении руководителей других стран представляет собой квинтэссенцию модели международных отношений, которую Вашингтон пытается навязать всему миру. Об этом заявил, комментируя оскорбления Харрис в адрес лидеров РФ, Китая и КНДР, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видео с ним опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.По его словам, "высший политический истеблишмент США, по всей видимости, впитал такую политическую культуру" и это, "собственно, наверное, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязывать всему миру, и той самой модели, которая все меньше начинает нравиться мировому большинству". "В этом суть происходящего", — заключил Песков.
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запад, сша, камала харрис, россия, кремль, дмитрий песков
Политика, ЗАПАД, США, Камала Харрис, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
19:03 12.10.2024
 
В Кремле прокомментировали риторику Харрис

Песков: истеблишмент США впитал политическую культуру оскорблений других лидеров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКамала Харрис
Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Риторика кандидата на пост президента США Камалы Харрис в отношении руководителей других стран представляет собой квинтэссенцию модели международных отношений, которую Вашингтон пытается навязать всему миру. Об этом заявил, комментируя оскорбления Харрис в адрес лидеров РФ, Китая и КНДР, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видео с ним опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
По его словам, "высший политический истеблишмент США, по всей видимости, впитал такую политическую культуру" и это, "собственно, наверное, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязывать всему миру, и той самой модели, которая все меньше начинает нравиться мировому большинству".
"В этом суть происходящего", — заключил Песков.
Здание Белого дома, Вашингтон, США
СМИ: американский генерал назвал имя опаснейшего человека для США
08:48
 
ПолитикаЗАПАДСШАКамала ХаррисРОССИЯКремльДмитрий Песков
 
 
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