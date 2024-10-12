https://1prime.ru/20241012/kharris-852147821.html

В Кремле прокомментировали риторику Харрис

В Кремле прокомментировали риторику Харрис - 12.10.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали риторику Харрис

Риторика кандидата на пост президента США Камалы Харрис в отношении руководителей других стран представляет собой квинтэссенцию модели международных отношений,... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T19:03+0300

2024-10-12T19:03+0300

2024-10-12T19:03+0300

политика

запад

сша

камала харрис

россия

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Риторика кандидата на пост президента США Камалы Харрис в отношении руководителей других стран представляет собой квинтэссенцию модели международных отношений, которую Вашингтон пытается навязать всему миру. Об этом заявил, комментируя оскорбления Харрис в адрес лидеров РФ, Китая и КНДР, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видео с ним опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.По его словам, "высший политический истеблишмент США, по всей видимости, впитал такую политическую культуру" и это, "собственно, наверное, квинтэссенция той самой модели международных отношений, которую они пытаются навязывать всему миру, и той самой модели, которая все меньше начинает нравиться мировому большинству". "В этом суть происходящего", — заключил Песков.

https://1prime.ru/20241012/tramp-852142081.html

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запад, сша, камала харрис, россия, кремль, дмитрий песков