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СМИ: в России обеспокоились ростом одиночных хозяйств

СМИ: в России обеспокоились ростом одиночных хозяйств - 12.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: в России обеспокоились ростом одиночных хозяйств

Тенденция россиян создавать одиночные хозяйства может плохо отразиться на финансовом секторе страны, поскольку такие люди гораздо менее склонны к сбережениям, а | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T12:23+0300

2024-10-12T12:23+0300

2024-10-12T12:24+0300

домохозяйства

демография

россия

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Тенденция россиян создавать одиночные хозяйства может плохо отразиться на финансовом секторе страны, поскольку такие люди гораздо менее склонны к сбережениям, а их мотивы являются более непредсказуемыми, следует из научного доклада Банка России. Его проанализировало издание "Коммерсантъ".Так, вклады граждан являются для регулятора источником инвестиций, способным нарастить предложение товаров и услуг, а значит и снизить инфляцию. В ЦБ объяснили: вложение средств в банки сдерживает рост цен, снижая при этом текущий спрос, а также трансформируется в высокоходоходные инвестиции. Капвложения при этом обеспечивают превентивный выпуск продукции и торможение инфляции при выходе на рынок вложенных средств с процентами.Регулятор подчеркивает - накопления граждан играют важную роль в финансовом секторе государства, однако они напрямую зависят от демографических процессов. В России все сильнее становится выраженным тренд на семьи "одиночек". "В отличие от мировой практики, где отсутствие семьи чаще подталкивает одиноких людей к формированию "подушки безопасности" в виде накоплений, в РФ такая мотивация ниже — одиночки и семьи имеют меньшую склонность к сбережениям в сравнении с семьями без детей", - следует из работы "Демография и сбережения: исследование на основе данных опроса российских домохозяйств".Эксперты предупреждают об угрозе: такие хозяйства могут оказаться особенно уязвимыми в случае резких изменений в уровне доходов, а также поспособствовать дальнейшему повышению равновесной процентной ставки.

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домохозяйства, демография, россия