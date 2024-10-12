Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Boeing заявили о "сложной позиции" компании и сокращении персонала - 12.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241012/kompaniya-852140395.html
В Boeing заявили о "сложной позиции" компании и сокращении персонала
В Boeing заявили о "сложной позиции" компании и сокращении персонала - 12.10.2024, ПРАЙМ
В Boeing заявили о "сложной позиции" компании и сокращении персонала
Американская корпорация Boeing намерена в ближайшее время сократить 10% своих кадров, сообщил исполнительный директор и президент компании Келли Ортберг. | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T05:22+0300
2024-10-12T05:22+0300
сокращение сотрудников
https://cdnn.1prime.ru/img/77820/12/778201280_0:43:2941:1697_1920x0_80_0_0_33c4896f841b7fc095415aa3ac9b34fc.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Американская корпорация Boeing намерена в ближайшее время сократить 10% своих кадров, сообщил исполнительный директор и президент компании Келли Ортберг. "Эти сокращения коснутся руководителей, менеджеров и сотрудников", - подчеркнул он. Его слова приводятся в официальном сообщении. Президент Boeing подчеркнул, что компания находится в "сложной позиции" в связи с большим количеством вызовов, с которыми ей пришлось столкнуться. Одним из них Ортберг назвал задержки в производстве самолетов программы 777X и 767 Freighter. Сокращение численности персонала, по словам управленца, направлены на сохранение конкурентоспособности компании.
https://1prime.ru/20241011/perevozki-852124570.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77820/12/778201280_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_cab3955a45e1b01224358e6f859dfe9b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сокращение сотрудников
сокращение сотрудников
05:22 12.10.2024
 
В Boeing заявили о "сложной позиции" компании и сокращении персонала

Boeing в ближайшие месяцы сократит 10% персонала из-за сложностей в бизнесе

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк% Аэропорты Москвы и Московской области
% Аэропорты Москвы и Московской области - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Американская корпорация Boeing намерена в ближайшее время сократить 10% своих кадров, сообщил исполнительный директор и президент компании Келли Ортберг.
"Эти сокращения коснутся руководителей, менеджеров и сотрудников", - подчеркнул он. Его слова приводятся в официальном сообщении.
Президент Boeing подчеркнул, что компания находится в "сложной позиции" в связи с большим количеством вызовов, с которыми ей пришлось столкнуться. Одним из них Ортберг назвал задержки в производстве самолетов программы 777X и 767 Freighter.
Сокращение численности персонала, по словам управленца, направлены на сохранение конкурентоспособности компании.
Презентация самолёта, названного в честь поэта и государственного деятеля Г. Державина - ПРАЙМ, 1920, 11.10.2024
"Аэрофлот" увеличил перевозки пассажиров с начала года
Вчера, 12:02
 
сокращение сотрудников
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала