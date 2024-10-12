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В Boeing заявили о "сложной позиции" компании и сокращении персонала

В Boeing заявили о "сложной позиции" компании и сокращении персонала - 12.10.2024, ПРАЙМ

В Boeing заявили о "сложной позиции" компании и сокращении персонала

Американская корпорация Boeing намерена в ближайшее время сократить 10% своих кадров, сообщил исполнительный директор и президент компании Келли Ортберг. | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T05:22+0300

2024-10-12T05:22+0300

2024-10-12T05:22+0300

сокращение сотрудников

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ВАШИНГТОН, 12 окт - ПРАЙМ. Американская корпорация Boeing намерена в ближайшее время сократить 10% своих кадров, сообщил исполнительный директор и президент компании Келли Ортберг. "Эти сокращения коснутся руководителей, менеджеров и сотрудников", - подчеркнул он. Его слова приводятся в официальном сообщении. Президент Boeing подчеркнул, что компания находится в "сложной позиции" в связи с большим количеством вызовов, с которыми ей пришлось столкнуться. Одним из них Ортберг назвал задержки в производстве самолетов программы 777X и 767 Freighter. Сокращение численности персонала, по словам управленца, направлены на сохранение конкурентоспособности компании.

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сокращение сотрудников