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В Германии предупредили о надвигающемся ядерном конфликте России с НАТО - 12.10.2024, ПРАЙМ
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В Германии предупредили о надвигающемся ядерном конфликте России с НАТО
В Германии предупредили о надвигающемся ядерном конфликте России с НАТО - 12.10.2024, ПРАЙМ
В Германии предупредили о надвигающемся ядерном конфликте России с НАТО
Участие стран-членов Североатлантического альянса в украинском конфликте может стать причиной развертывания войны с применением ядерного оружия, считает депутат | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T14:53+0300
2024-10-12T14:54+0300
политика
германия
россия
сара вагенкнехт
нато
украина
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БЕРЛИН, 12 окт - ПРАЙМ. Участие стран-членов Североатлантического альянса в украинском конфликте может стать причиной развертывания войны с применением ядерного оружия, считает депутат бундестага и лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в беседе с медиагруппой Funke. "Если НАТО станет участником войны на Украине, наступит момент, когда Россия также атакует военные объекты на территории НАТО", - объяснила она, добавив, что именно в ядерной сфере Россия может конкурировать с альянсом. Вагенкнехт считает, что особую опасность представляет тот факт, что Берлин позволяет все глубже втягивать себя в конфликт.Она также напомнила, что еще до начала специальной военной операции вдоль российской границы были расположены 12 баз ЦРУ и около 4 тысяч солдат блока. Таким образом, США активно вовлекали регион в свою зону влияния. Именно это, заключила политик, и поспособствовало началу Москвой операции.
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германия, россия, сара вагенкнехт, нато, украина
Политика, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Сара Вагенкнехт, НАТО, УКРАИНА
14:53 12.10.2024 (обновлено: 14:54 12.10.2024)
 
В Германии предупредили о надвигающемся ядерном конфликте России с НАТО

Вагенкнехт: действия НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 12 окт - ПРАЙМ. Участие стран-членов Североатлантического альянса в украинском конфликте может стать причиной развертывания войны с применением ядерного оружия, считает депутат бундестага и лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в беседе с медиагруппой Funke.
"Если НАТО станет участником войны на Украине, наступит момент, когда Россия также атакует военные объекты на территории НАТО", - объяснила она, добавив, что именно в ядерной сфере Россия может конкурировать с альянсом. Вагенкнехт считает, что особую опасность представляет тот факт, что Берлин позволяет все глубже втягивать себя в конфликт.
Она также напомнила, что еще до начала специальной военной операции вдоль российской границы были расположены 12 баз ЦРУ и около 4 тысяч солдат блока. Таким образом, США активно вовлекали регион в свою зону влияния. Именно это, заключила политик, и поспособствовало началу Москвой операции.
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
В ФРГ призвали оказать давление на Киев для решения украинского конфликта
13:58
 
ПолитикаГЕРМАНИЯРОССИЯСара ВагенкнехтНАТОУКРАИНА
 
 
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