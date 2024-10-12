https://1prime.ru/20241012/konflikt-852145377.html

В Германии предупредили о надвигающемся ядерном конфликте России с НАТО

В Германии предупредили о надвигающемся ядерном конфликте России с НАТО - 12.10.2024, ПРАЙМ

В Германии предупредили о надвигающемся ядерном конфликте России с НАТО

Участие стран-членов Североатлантического альянса в украинском конфликте может стать причиной развертывания войны с применением ядерного оружия, считает депутат | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T14:53+0300

2024-10-12T14:53+0300

2024-10-12T14:54+0300

политика

германия

россия

сара вагенкнехт

нато

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/83695/15/836951581_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f1d8569d1d62b63fc76bc41da697bd7c.jpg

БЕРЛИН, 12 окт - ПРАЙМ. Участие стран-членов Североатлантического альянса в украинском конфликте может стать причиной развертывания войны с применением ядерного оружия, считает депутат бундестага и лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в беседе с медиагруппой Funke. "Если НАТО станет участником войны на Украине, наступит момент, когда Россия также атакует военные объекты на территории НАТО", - объяснила она, добавив, что именно в ядерной сфере Россия может конкурировать с альянсом. Вагенкнехт считает, что особую опасность представляет тот факт, что Берлин позволяет все глубже втягивать себя в конфликт.Она также напомнила, что еще до начала специальной военной операции вдоль российской границы были расположены 12 баз ЦРУ и около 4 тысяч солдат блока. Таким образом, США активно вовлекали регион в свою зону влияния. Именно это, заключила политик, и поспособствовало началу Москвой операции.

https://1prime.ru/20241012/davlenie-852144673.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, россия, сара вагенкнехт, нато, украина