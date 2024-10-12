https://1prime.ru/20241012/litsenziya-852142563.html
Лицензии США на операции с Мосбиржей истекли, пишут СМИ
Лицензии США на операции с Мосбиржей истекли, пишут СМИ - 12.10.2024, ПРАЙМ
Лицензии США на операции с Мосбиржей истекли, пишут СМИ
Две лицензии американского Минфина, временно допускавшие операции американских лиц с Московской биржей, а также Национальным расчетным депозитарием (НРД) и... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T10:03+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Две лицензии американского Минфина, временно допускавшие операции американских лиц с Московской биржей, а также Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) истекли 12 октября, сообщает издание "РБК".Таким образом, с сегодняшнего дня для граждан США вновь вводится ограничение на проведение сделок с акциями и обмен валют при участии вышеуказанных структур. В РБК уточнили - информация об их продлении до сих пор не публиковалась.Лицензии позволяли американским гражданам и компаниям проводить транзакции с российскими структурами с целью сворачивания своих взаимодействий с ними. Так, лица могли продать или передать акции и свои долговые обязательства неподсанкционным гражданам иных стран. Американские инвесторы также имели возможность передать свою долю акций торгуемой на Мосбирже российской компании, не находящейся под рестрикциями США, и произвести обмен валюты. Лицензии действовали с 12 июня 2024 года.
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мосбиржа, лицензии, сша
Экономика, Мосбиржа, Лицензии, США
Лицензии США на операции с Мосбиржей истекли, пишут СМИ
"РБК": лицензии Минфина США, разрешавшие операции с Мосбиржей и ее "дочками", истекли
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ.
Две лицензии американского Минфина, временно допускавшие операции американских лиц с Московской биржей, а также Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) истекли 12 октября, сообщает издание "РБК
".
Таким образом, с сегодняшнего дня для граждан США вновь вводится ограничение на проведение сделок с акциями и обмен валют при участии вышеуказанных структур. В РБК уточнили - информация об их продлении до сих пор не публиковалась.
Лицензии позволяли американским гражданам и компаниям проводить транзакции с российскими структурами с целью сворачивания своих взаимодействий с ними. Так, лица могли продать или передать акции и свои долговые обязательства неподсанкционным гражданам иных стран. Американские инвесторы также имели возможность передать свою долю акций торгуемой на Мосбирже российской компании, не находящейся под рестрикциями США, и произвести обмен валюты.
Лицензии действовали с 12 июня 2024 года.
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