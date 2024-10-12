https://1prime.ru/20241012/litsenziya-852142563.html

Лицензии США на операции с Мосбиржей истекли, пишут СМИ

Лицензии США на операции с Мосбиржей истекли, пишут СМИ - 12.10.2024, ПРАЙМ

Лицензии США на операции с Мосбиржей истекли, пишут СМИ

Две лицензии американского Минфина, временно допускавшие операции американских лиц с Московской биржей, а также Национальным расчетным депозитарием (НРД) и... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T10:03+0300

2024-10-12T10:03+0300

2024-10-12T10:03+0300

экономика

мосбиржа

лицензии

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/91/841319193_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_cf9d06abaa8274096f26d9b7b28a3461.jpg

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Две лицензии американского Минфина, временно допускавшие операции американских лиц с Московской биржей, а также Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) истекли 12 октября, сообщает издание "РБК".Таким образом, с сегодняшнего дня для граждан США вновь вводится ограничение на проведение сделок с акциями и обмен валют при участии вышеуказанных структур. В РБК уточнили - информация об их продлении до сих пор не публиковалась.Лицензии позволяли американским гражданам и компаниям проводить транзакции с российскими структурами с целью сворачивания своих взаимодействий с ними. Так, лица могли продать или передать акции и свои долговые обязательства неподсанкционным гражданам иных стран. Американские инвесторы также имели возможность передать свою долю акций торгуемой на Мосбирже российской компании, не находящейся под рестрикциями США, и произвести обмен валюты. Лицензии действовали с 12 июня 2024 года.

https://1prime.ru/20241011/mosbirzha-852131973.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, лицензии, сша