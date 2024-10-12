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Коммерческая недвижимость. В фокусе - российский рынок - 12.10.2024, ПРАЙМ
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Коммерческая недвижимость. В фокусе - российский рынок
Коммерческая недвижимость. В фокусе - российский рынок - 12.10.2024, ПРАЙМ
Коммерческая недвижимость. В фокусе - российский рынок
В настоящее время интерес к коммерческой недвижимости, и спрос на нее остаётся на высоком уровне. | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T08:00+0300
2024-10-12T08:00+0300
мнения аналитиков
коммерческая недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852121877.jpg?1728709203
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. В настоящее время интерес к коммерческой недвижимости, и спрос на нее остаётся на высоком уровне.Однако многое упирается в инфраструктурные риски и заставляет инвесторов долго взвешивать все "за" и "против".В разных регионах постоянно открываются интересные инвестиционные возможности, но из-за напряжённой геополитической обстановки реальные сделки откладываются. Причины снижения инвестиционной активности:1. Ослабление рубля привело к увеличению стоимости зарубежной недвижимости. Это сделало её менее доступной для многих россиян. При этом остается категория потребителей, для которых инвестировать за рубеж означает и вывести капитал из-под риска, и уберечь финансы от обесценения.2. Проблемы с финансовыми переводами за границу также стали значительным препятствием для потенциальных покупателей. Но и здесь есть варианты с трансграничными платежами.3. Существенные трудности возникают на этапе эксплуатации такой недвижимости. Этот риск уменьшают, делегируя подобные функции ответственным лицам. Однако это требует дополнительных расходов. Несмотря на текущее снижение интереса, предполагаю, что спрос может восстановиться при определенных условиях:1. Курс рубля стабилизируется, общая экономическая ситуация в стране улучшится. Это может повысить платежеспособность граждан, которые направят свой капитал в другие юрисдикции.2. Условия для получения вида на жительство или инвестиционные программы упростятся. Это способно привлечь больше покупателей в дружественных юрисдикциях. Сейчас есть интересные предложения в дружественных юрисдикциях, которые мы рассматриваем, однако наш фокус сохраняется на российском рынке.Как только геополитическая повестка поменяется, мы расширим инвестиционный фокус на другие регионы.
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2024
Владимир Стольников
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Владимир Стольников
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/09/852079177_0:0:532:533_100x100_80_0_0_4f98a8e7b391efd63938c9460f77432d.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, коммерческая недвижимость
Мнения аналитиков, коммерческая недвижимость
08:00 12.10.2024
 

Коммерческая недвижимость. В фокусе - российский рынок

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Владимир Стольников, руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК Альфа-Капитал
Владимир Стольников
руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. В настоящее время интерес к коммерческой недвижимости, и спрос на нее остаётся на высоком уровне.
Однако многое упирается в инфраструктурные риски и заставляет инвесторов долго взвешивать все "за" и "против".
В разных регионах постоянно открываются интересные инвестиционные возможности, но из-за напряжённой геополитической обстановки реальные сделки откладываются.
Причины снижения инвестиционной активности:
1. Ослабление рубля привело к увеличению стоимости зарубежной недвижимости. Это сделало её менее доступной для многих россиян. При этом остается категория потребителей, для которых инвестировать за рубеж означает и вывести капитал из-под риска, и уберечь финансы от обесценения.
2. Проблемы с финансовыми переводами за границу также стали значительным препятствием для потенциальных покупателей. Но и здесь есть варианты с трансграничными платежами.
3. Существенные трудности возникают на этапе эксплуатации такой недвижимости. Этот риск уменьшают, делегируя подобные функции ответственным лицам. Однако это требует дополнительных расходов.
Несмотря на текущее снижение интереса, предполагаю, что спрос может восстановиться при определенных условиях:
1. Курс рубля стабилизируется, общая экономическая ситуация в стране улучшится. Это может повысить платежеспособность граждан, которые направят свой капитал в другие юрисдикции.
2. Условия для получения вида на жительство или инвестиционные программы упростятся. Это способно привлечь больше покупателей в дружественных юрисдикциях. Сейчас есть интересные предложения в дружественных юрисдикциях, которые мы рассматриваем, однако наш фокус сохраняется на российском рынке.
Как только геополитическая повестка поменяется, мы расширим инвестиционный фокус на другие регионы.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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