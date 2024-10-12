Коммерческая недвижимость. В фокусе - российский рынок

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. В настоящее время интерес к коммерческой недвижимости, и спрос на нее остаётся на высоком уровне.Однако многое упирается в инфраструктурные риски и заставляет инвесторов долго взвешивать все "за" и "против".В разных регионах постоянно открываются интересные инвестиционные возможности, но из-за напряжённой геополитической обстановки реальные сделки откладываются. Причины снижения инвестиционной активности:1. Ослабление рубля привело к увеличению стоимости зарубежной недвижимости. Это сделало её менее доступной для многих россиян. При этом остается категория потребителей, для которых инвестировать за рубеж означает и вывести капитал из-под риска, и уберечь финансы от обесценения.2. Проблемы с финансовыми переводами за границу также стали значительным препятствием для потенциальных покупателей. Но и здесь есть варианты с трансграничными платежами.3. Существенные трудности возникают на этапе эксплуатации такой недвижимости. Этот риск уменьшают, делегируя подобные функции ответственным лицам. Однако это требует дополнительных расходов. Несмотря на текущее снижение интереса, предполагаю, что спрос может восстановиться при определенных условиях:1. Курс рубля стабилизируется, общая экономическая ситуация в стране улучшится. Это может повысить платежеспособность граждан, которые направят свой капитал в другие юрисдикции.2. Условия для получения вида на жительство или инвестиционные программы упростятся. Это способно привлечь больше покупателей в дружественных юрисдикциях. Сейчас есть интересные предложения в дружественных юрисдикциях, которые мы рассматриваем, однако наш фокус сохраняется на российском рынке.Как только геополитическая повестка поменяется, мы расширим инвестиционный фокус на другие регионы.
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. В настоящее время интерес к коммерческой недвижимости, и спрос на нее остаётся на высоком уровне.
Однако многое упирается в инфраструктурные риски и заставляет инвесторов долго взвешивать все "за" и "против".
В разных регионах постоянно открываются интересные инвестиционные возможности, но из-за напряжённой геополитической обстановки реальные сделки откладываются.
Причины снижения инвестиционной активности:
1. Ослабление рубля привело к увеличению стоимости зарубежной недвижимости. Это сделало её менее доступной для многих россиян. При этом остается категория потребителей, для которых инвестировать за рубеж означает и вывести капитал из-под риска, и уберечь финансы от обесценения.
2. Проблемы с финансовыми переводами за границу также стали значительным препятствием для потенциальных покупателей. Но и здесь есть варианты с трансграничными платежами.
3. Существенные трудности возникают на этапе эксплуатации такой недвижимости. Этот риск уменьшают, делегируя подобные функции ответственным лицам. Однако это требует дополнительных расходов.
Несмотря на текущее снижение интереса, предполагаю, что спрос может восстановиться при определенных условиях:
1. Курс рубля стабилизируется, общая экономическая ситуация в стране улучшится. Это может повысить платежеспособность граждан, которые направят свой капитал в другие юрисдикции.
2. Условия для получения вида на жительство или инвестиционные программы упростятся. Это способно привлечь больше покупателей в дружественных юрисдикциях. Сейчас есть интересные предложения в дружественных юрисдикциях, которые мы рассматриваем, однако наш фокус сохраняется на российском рынке.
Как только геополитическая повестка поменяется, мы расширим инвестиционный фокус на другие регионы.
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