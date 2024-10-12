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Татьяна Ким сообщила о значительном росте оборота Wildberries - 12.10.2024, ПРАЙМ
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Татьяна Ким сообщила о значительном росте оборота Wildberries
Татьяна Ким сообщила о значительном росте оборота Wildberries - 12.10.2024, ПРАЙМ
Татьяна Ким сообщила о значительном росте оборота Wildberries
Оборот Wildberries за девять месяцев вырос на 60%, а по некоторым категориям этот показатель увеличился более, чем в семь раз, рассказала основательница... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T11:48+0300
2024-10-12T11:49+0300
wildberries
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Оборот Wildberries за девять месяцев вырос на 60%, а по некоторым категориям этот показатель увеличился более, чем в семь раз, рассказала основательница маркетплейса Татьяна Ким. "Рост GMV (общий объем оборота товаров - ред.) сейчас выше 60%, а прирост в некоторых категориях составил свыше 600%. И все это благодаря нашим новым рекламным продуктам. Фактически мы сейчас строим новый, абсолютно уникальный, лучший в стране канал маркетинговых коммуникаций для наших производителей", - сказала Ким в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале. В пресс-службе уточнили, что речь идет о показателях за девять месяцев 2024 года. Ким рассказала, что компания готова к "высокому сезону продаж". Так, например, площадь складских помещений выросла до 2,5 миллиона квадратных метров, а в логистической структуре Wildberries находится 136 объектов. По ее ожиданиям, новый канал маркетинговых коммуникаций для производителей даст взрывной рост для малого и среднего предпринимательств, а также для развития и продвижения отечественных брендов.
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wildberries, оборот
Wildberries, оборот
11:48 12.10.2024 (обновлено: 11:49 12.10.2024)
 
Татьяна Ким сообщила о значительном росте оборота Wildberries

Ким: оборот Wildberries за 9 месяцев вырос на 60%

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Оборот Wildberries за девять месяцев вырос на 60%, а по некоторым категориям этот показатель увеличился более, чем в семь раз, рассказала основательница маркетплейса Татьяна Ким.
"Рост GMV (общий объем оборота товаров - ред.) сейчас выше 60%, а прирост в некоторых категориях составил свыше 600%. И все это благодаря нашим новым рекламным продуктам. Фактически мы сейчас строим новый, абсолютно уникальный, лучший в стране канал маркетинговых коммуникаций для наших производителей", - сказала Ким в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале. В пресс-службе уточнили, что речь идет о показателях за девять месяцев 2024 года.
Ким рассказала, что компания готова к "высокому сезону продаж". Так, например, площадь складских помещений выросла до 2,5 миллиона квадратных метров, а в логистической структуре Wildberries находится 136 объектов.
По ее ожиданиям, новый канал маркетинговых коммуникаций для производителей даст взрывной рост для малого и среднего предпринимательств, а также для развития и продвижения отечественных брендов.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
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