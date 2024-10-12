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Сийярто рассказал об ошибке НАТО, которая привела к конфликту Запада и РФ

Сийярто рассказал об ошибке НАТО, которая привела к конфликту Запада и РФ - 12.10.2024, ПРАЙМ

Сийярто рассказал об ошибке НАТО, которая привела к конфликту Запада и РФ

Эскалации в отношениях Москвы и коллективного Запада можно было избежать, если бы в 2021 году представители Североатлантического альянса согласовали с... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T07:23+0300

2024-10-12T07:23+0300

2024-10-12T07:23+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – ПРАЙМ. Эскалации в отношениях Москвы и коллективного Запада можно было избежать, если бы в 2021 году представители Североатлантического альянса согласовали с российской стороной договор о гарантиях безопасности, подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "Я помню те дни. Думаю, чего тогда не хватало – так это серьезного обсуждения", - заявил дипломат.Он также добавил, что даже в нынешних условиях продолжает верить в возможность диалога. Сийярто заключил, что переговоры между сторонами поспособствовали бы урегулированию ситуации даже сейчас.

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