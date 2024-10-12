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Сийярто рассказал об ошибке НАТО, которая привела к конфликту Запада и РФ
Сийярто рассказал об ошибке НАТО, которая привела к конфликту Запада и РФ - 12.10.2024, ПРАЙМ
Сийярто рассказал об ошибке НАТО, которая привела к конфликту Запада и РФ
Эскалации в отношениях Москвы и коллективного Запада можно было избежать, если бы в 2021 году представители Североатлантического альянса согласовали с... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T07:23+0300
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2024-10-12T07:23+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – ПРАЙМ. Эскалации в отношениях Москвы и коллективного Запада можно было избежать, если бы в 2021 году представители Североатлантического альянса согласовали с российской стороной договор о гарантиях безопасности, подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "Я помню те дни. Думаю, чего тогда не хватало – так это серьезного обсуждения", - заявил дипломат.Он также добавил, что даже в нынешних условиях продолжает верить в возможность диалога. Сийярто заключил, что переговоры между сторонами поспособствовали бы урегулированию ситуации даже сейчас.
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Политика, ЗАПАД, РОССИЯ, НАТО
Сийярто рассказал об ошибке НАТО, которая привела к конфликту Запада и РФ
Сийярто сожалеет, что проект договора РФ о гарантиях безопасности в 2021 году не обсудили
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – ПРАЙМ. Эскалации в отношениях Москвы и коллективного Запада можно было избежать, если бы в 2021 году представители Североатлантического альянса согласовали с российской стороной договор о гарантиях безопасности, подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Я помню те дни. Думаю, чего тогда не хватало – так это серьезного обсуждения", - заявил дипломат.
Он также добавил, что даже в нынешних условиях продолжает верить в возможность диалога. Сийярто заключил, что переговоры между сторонами поспособствовали бы урегулированию ситуации даже сейчас.
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