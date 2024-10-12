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При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека - 12.10.2024, ПРАЙМ
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При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека
При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека - 12.10.2024, ПРАЙМ
При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека
При пожаре на автозаправочной станции в Грозном погибли четыре человека, из них двое детей. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T16:50+0300
2024-10-12T16:50+0300
происшествия
россия
грозный
пожар
взрыв на азс
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. При пожаре на автозаправочной станции в Грозном погибли четыре человека, из них двое детей. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее ведомство проинформировало, что в Грозном на АЗС на улице Моххамеда Али взорвалась цистерна с газом, затем началось горение. По последним данным МЧС, сотрудники ведомства ликвидировали пожар."К сожалению, погибли четыре человека, из них двое детей. Проводится проливка и разборка конструкций", — сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20241012/groznyy-852146176.html
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россия, грозный, пожар, взрыв на азс
Происшествия, РОССИЯ, Грозный, пожар, взрыв на АЗС
16:50 12.10.2024
 
При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека

МЧС: при пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека, из них двое детей

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. При пожаре на автозаправочной станции в Грозном погибли четыре человека, из них двое детей. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Ранее ведомство проинформировало, что в Грозном на АЗС на улице Моххамеда Али взорвалась цистерна с газом, затем началось горение.
По последним данным МЧС, сотрудники ведомства ликвидировали пожар.
"К сожалению, погибли четыре человека, из них двое детей. Проводится проливка и разборка конструкций", — сказано в сообщении.
Грозный, Чеченская Республика - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
На автозаправочной станции в Грозном прогремел взрыв
16:12
 
ПроисшествияРОССИЯГрозныйпожарвзрыв на АЗС
 
 
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