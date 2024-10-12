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Кабмин расширил механизм авансирования закупок промышленной продукции

Кабмин расширил механизм авансирования закупок промышленной продукции - 12.10.2024, ПРАЙМ

Кабмин расширил механизм авансирования закупок промышленной продукции

Правительство РФ расширило механизм авансирования закупок промышленной продукции, в перечень войдет дорожно-строительная техника, закупки которой планируется... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T10:16+0300

2024-10-12T10:16+0300

2024-10-12T10:19+0300

правительство рф

авансирование

госконтракт

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило механизм авансирования закупок промышленной продукции, в перечень войдет дорожно-строительная техника, закупки которой планируется проводить в 2024–2026 годах, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Правительство расширило механизм авансирования закупок промышленной продукции. Принято решение расширить перечень оборудования, поставки которого авансируются в объеме не менее 80% цены контракта при государственных закупках. Постановление об этом подписал (премьер - ред.) Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине. В перечень войдет дорожно-строительная техника, закупки которой планируется проводить в 2024–2026 годах. Речь идет о 35 наименованиях, среди которых гусеничные тракторы, самоходные грейдеры, дорожные катки, экскаваторы, автокраны, снегоочистители. "Ранее авансирование поставок дорожно-строительной техники в рамках госконтрактов либо не предусматривалось вовсе, либо не превышало 20% от стоимости контрактов. Это обстоятельство вынуждало производителей привлекать кредиты, что в свою очередь сказывалось на конечной цене продукции", - пояснили в кабмине.

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правительство рф, авансирование, госконтракт