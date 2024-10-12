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Кабмин расширил механизм авансирования закупок промышленной продукции
Кабмин расширил механизм авансирования закупок промышленной продукции - 12.10.2024, ПРАЙМ
Кабмин расширил механизм авансирования закупок промышленной продукции
Правительство РФ расширило механизм авансирования закупок промышленной продукции, в перечень войдет дорожно-строительная техника, закупки которой планируется... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T10:16+0300
2024-10-12T10:16+0300
2024-10-12T10:19+0300
правительство рф
авансирование
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило механизм авансирования закупок промышленной продукции, в перечень войдет дорожно-строительная техника, закупки которой планируется проводить в 2024–2026 годах, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Правительство расширило механизм авансирования закупок промышленной продукции. Принято решение расширить перечень оборудования, поставки которого авансируются в объеме не менее 80% цены контракта при государственных закупках. Постановление об этом подписал (премьер - ред.) Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине. В перечень войдет дорожно-строительная техника, закупки которой планируется проводить в 2024–2026 годах. Речь идет о 35 наименованиях, среди которых гусеничные тракторы, самоходные грейдеры, дорожные катки, экскаваторы, автокраны, снегоочистители. "Ранее авансирование поставок дорожно-строительной техники в рамках госконтрактов либо не предусматривалось вовсе, либо не превышало 20% от стоимости контрактов. Это обстоятельство вынуждало производителей привлекать кредиты, что в свою очередь сказывалось на конечной цене продукции", - пояснили в кабмине.
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правительство рф, авансирование, госконтракт
Правительство РФ, авансирование, госконтракт
Кабмин расширил механизм авансирования закупок промышленной продукции
Кабмин включил дорожно-строительную технику в список авансирования закупок
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ.
Правительство РФ расширило механизм авансирования закупок промышленной продукции, в перечень войдет дорожно-строительная техника, закупки которой планируется проводить в 2024–2026 годах, сообщается в официальном Telegram-канале
кабмина.
"Правительство расширило механизм авансирования закупок промышленной продукции. Принято решение расширить перечень оборудования, поставки которого авансируются в объеме не менее 80% цены контракта при государственных закупках. Постановление об этом подписал (премьер - ред.) Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине.
В перечень войдет дорожно-строительная техника, закупки которой планируется проводить в 2024–2026 годах. Речь идет о 35 наименованиях, среди которых гусеничные тракторы, самоходные грейдеры, дорожные катки, экскаваторы, автокраны, снегоочистители.
"Ранее авансирование поставок дорожно-строительной техники в рамках госконтрактов либо не предусматривалось вовсе, либо не превышало 20% от стоимости контрактов. Это обстоятельство вынуждало производителей привлекать кредиты, что в свою очередь сказывалось на конечной цене продукции", - пояснили в кабмине.
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