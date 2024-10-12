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В Армении рассказали, как она может избавиться от зависимости от пшеницы - 12.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Армении рассказали, как она может избавиться от зависимости от пшеницы
В Армении рассказали, как она может избавиться от зависимости от пшеницы - 12.10.2024, ПРАЙМ
В Армении рассказали, как она может избавиться от зависимости от пшеницы
Армянские потребители могут перейти от пшеницы к рису и таким образом избежать зависимости от определенного стратегического товара, заявил секретарь Совбеза... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T21:41+0300
2024-10-12T21:41+0300
экономика
армения
пшеница
рис
товары
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ЕРЕВАН, 12 окт - ПРАЙМ. Армянские потребители могут перейти от пшеницы к рису и таким образом избежать зависимости от определенного стратегического товара, заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян. В ходе мероприятия в Ереване, посвященного региональному транспортному проекту армянского правительства "Перекресток мира", Григорян отметил, что безопасность страны связана в том числе со стратегическими товарами, в которых нуждаются люди. Проект "Перекресток мира" предусматривает налаживание транспортных и иных коммуникаций в регионе Южного Кавказа между Арменией, Азербайджаном, Турцией и Грузией. "Стратегические товары могут меняться. Мы должны быть более гибкими, чтобы не позволять другим "целиться" в наши стратегические товары, и приспособиться к этой реальности. Приведу простой пример: мы можем перейти от пшеницы к рису. Пшеница может быть стратегическим товаром, но в какой-то момент мы можем перейти на рис и изменить нашу приспособленность, иметь рис в качестве стратегического товара", - считает Григорян.
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армения, пшеница, рис, товары
Экономика, АРМЕНИЯ, пшеница, рис, товары
21:41 12.10.2024
 
В Армении рассказали, как она может избавиться от зависимости от пшеницы

Секретарь Совбеза Армении: страна может перейти от потребления пшеницы к рису

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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ЕРЕВАН, 12 окт - ПРАЙМ. Армянские потребители могут перейти от пшеницы к рису и таким образом избежать зависимости от определенного стратегического товара, заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян.
В ходе мероприятия в Ереване, посвященного региональному транспортному проекту армянского правительства "Перекресток мира", Григорян отметил, что безопасность страны связана в том числе со стратегическими товарами, в которых нуждаются люди. Проект "Перекресток мира" предусматривает налаживание транспортных и иных коммуникаций в регионе Южного Кавказа между Арменией, Азербайджаном, Турцией и Грузией.
"Стратегические товары могут меняться. Мы должны быть более гибкими, чтобы не позволять другим "целиться" в наши стратегические товары, и приспособиться к этой реальности. Приведу простой пример: мы можем перейти от пшеницы к рису. Пшеница может быть стратегическим товаром, но в какой-то момент мы можем перейти на рис и изменить нашу приспособленность, иметь рис в качестве стратегического товара", - считает Григорян.
Ереван - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
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ЭкономикаАРМЕНИЯпшеницаристовары
 
 
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