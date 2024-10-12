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В Армении рассказали, как она может избавиться от зависимости от пшеницы

В Армении рассказали, как она может избавиться от зависимости от пшеницы - 12.10.2024, ПРАЙМ

В Армении рассказали, как она может избавиться от зависимости от пшеницы

Армянские потребители могут перейти от пшеницы к рису и таким образом избежать зависимости от определенного стратегического товара, заявил секретарь Совбеза... | 12.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-12T21:41+0300

2024-10-12T21:41+0300

2024-10-12T21:41+0300

экономика

армения

пшеница

рис

товары

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ЕРЕВАН, 12 окт - ПРАЙМ. Армянские потребители могут перейти от пшеницы к рису и таким образом избежать зависимости от определенного стратегического товара, заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян. В ходе мероприятия в Ереване, посвященного региональному транспортному проекту армянского правительства "Перекресток мира", Григорян отметил, что безопасность страны связана в том числе со стратегическими товарами, в которых нуждаются люди. Проект "Перекресток мира" предусматривает налаживание транспортных и иных коммуникаций в регионе Южного Кавказа между Арменией, Азербайджаном, Турцией и Грузией. "Стратегические товары могут меняться. Мы должны быть более гибкими, чтобы не позволять другим "целиться" в наши стратегические товары, и приспособиться к этой реальности. Приведу простой пример: мы можем перейти от пшеницы к рису. Пшеница может быть стратегическим товаром, но в какой-то момент мы можем перейти на рис и изменить нашу приспособленность, иметь рис в качестве стратегического товара", - считает Григорян.

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армения, пшеница, рис, товары