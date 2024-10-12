https://1prime.ru/20241012/pshenitsa-852148845.html
В Армении рассказали, как она может избавиться от зависимости от пшеницы
В Армении рассказали, как она может избавиться от зависимости от пшеницы - 12.10.2024, ПРАЙМ
В Армении рассказали, как она может избавиться от зависимости от пшеницы
Армянские потребители могут перейти от пшеницы к рису и таким образом избежать зависимости от определенного стратегического товара, заявил секретарь Совбеза... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T21:41+0300
2024-10-12T21:41+0300
2024-10-12T21:41+0300
экономика
армения
пшеница
рис
товары
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_c8186f9739334d41cfe8495b2d913d21.jpg
ЕРЕВАН, 12 окт - ПРАЙМ. Армянские потребители могут перейти от пшеницы к рису и таким образом избежать зависимости от определенного стратегического товара, заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян. В ходе мероприятия в Ереване, посвященного региональному транспортному проекту армянского правительства "Перекресток мира", Григорян отметил, что безопасность страны связана в том числе со стратегическими товарами, в которых нуждаются люди. Проект "Перекресток мира" предусматривает налаживание транспортных и иных коммуникаций в регионе Южного Кавказа между Арменией, Азербайджаном, Турцией и Грузией. "Стратегические товары могут меняться. Мы должны быть более гибкими, чтобы не позволять другим "целиться" в наши стратегические товары, и приспособиться к этой реальности. Приведу простой пример: мы можем перейти от пшеницы к рису. Пшеница может быть стратегическим товаром, но в какой-то момент мы можем перейти на рис и изменить нашу приспособленность, иметь рис в качестве стратегического товара", - считает Григорян.
https://1prime.ru/20241012/armeniya-852147945.html
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_a447920707d707c4342f57edfdfa5b83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, пшеница, рис, товары
Экономика, АРМЕНИЯ, пшеница, рис, товары
В Армении рассказали, как она может избавиться от зависимости от пшеницы
Секретарь Совбеза Армении: страна может перейти от потребления пшеницы к рису
ЕРЕВАН, 12 окт - ПРАЙМ. Армянские потребители могут перейти от пшеницы к рису и таким образом избежать зависимости от определенного стратегического товара, заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян.
В ходе мероприятия в Ереване, посвященного региональному транспортному проекту армянского правительства "Перекресток мира", Григорян отметил, что безопасность страны связана в том числе со стратегическими товарами, в которых нуждаются люди. Проект "Перекресток мира" предусматривает налаживание транспортных и иных коммуникаций в регионе Южного Кавказа между Арменией, Азербайджаном, Турцией и Грузией.
"Стратегические товары могут меняться. Мы должны быть более гибкими, чтобы не позволять другим "целиться" в наши стратегические товары, и приспособиться к этой реальности. Приведу простой пример: мы можем перейти от пшеницы к рису. Пшеница может быть стратегическим товаром, но в какой-то момент мы можем перейти на рис и изменить нашу приспособленность, иметь рис в качестве стратегического товара", - считает Григорян.
В Армении признали смену внешнеполитических векторов страны