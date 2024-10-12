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СМИ: два агентства снизили прогнозы кредитных рейтингов Франции и Бельгии
СМИ: два агентства снизили прогнозы кредитных рейтингов Франции и Бельгии - 12.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: два агентства снизили прогнозы кредитных рейтингов Франции и Бельгии
Международное рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз кредитного рейтинга Бельгии до отрицательного. Агентство Fitch Ratings присвоило Франции негативный... | 12.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-12T15:59+0300
2024-10-12T15:59+0300
2024-10-12T16:00+0300
экономика
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кредитный рейтинг
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз кредитного рейтинга Бельгии до отрицательного. Агентство Fitch Ratings присвоило Франции негативный прогноз. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявления агентств. Отмечается, что Moody's понизило прогноз рейтинга Бельгии из-за фоне опасений относительно траектории дефицита ее бюджета и политической неопределенности после всеобщих выборов в начале текущего года. Агентство присвоило Бельгии рейтинг Aa3, что означает снижение его со стабильного до негативного. Bloomberg также пишет, что Fitch Ratings присвоило Франции негативный прогноз на следующий день после того, как кабмин страны представил свой бюджет на 2025 год и подверг критике усилия премьер-министра Мишеля Барнье, направленные на борьбу с резким ухудшением госфинансов.
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бельгия, франция, кредитный рейтинг, moody`s, fitch ratings
Экономика, БЕЛЬГИЯ, ФРАНЦИЯ, кредитный рейтинг, Moody`s, Fitch Ratings
СМИ: два агентства снизили прогнозы кредитных рейтингов Франции и Бельгии
Bloomberg: Fitch и Moody’s понизили прогнозы рейтингов Франции и Бельгии
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз кредитного рейтинга Бельгии до отрицательного. Агентство Fitch Ratings присвоило Франции негативный прогноз. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявления агентств.
Отмечается, что Moody's понизило прогноз рейтинга Бельгии из-за фоне опасений относительно траектории дефицита ее бюджета и политической неопределенности после всеобщих выборов в начале текущего года. Агентство присвоило Бельгии рейтинг Aa3, что означает снижение его со стабильного до негативного.
Bloomberg также пишет, что Fitch Ratings присвоило Франции негативный прогноз на следующий день после того, как кабмин страны представил свой бюджет на 2025 год и подверг критике усилия премьер-министра Мишеля Барнье, направленные на борьбу с резким ухудшением госфинансов.
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